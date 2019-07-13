"Трудолюбивая и пробивная бездарность": Лопырева мокнула в грязь Собчак и Бузову
В свежем интервью Виктория заявила, что Ксения гонится только за рейтингами и страдает от кучи комплексов. Также она дала совет теледиве.
"Пытается напомнить о себе любыми способами, поэтому то хочет в президенты, то скандалит со Шнуром, да и не только с ним, то идет в баню с Волочковой и роется в грязном белье. Кстати, с фигурой Ксении даже в бане стоило бы прикрыться", – отметила Виктория Лопырева.
После звезда выразила надежду, что Собчак не обидится на это ее высказывание. Виктория подчеркнула, мол, просто дала рекомендацию коллеге.
Досталось от Лопыревой и Ольге Бузовой. По мнению звезды, поющая ведущая не имеет отношения к музыке.
"Она трудолюбивая и пробивная бездарность, коммерческий проект. Популярность среди определенных слоев населения говорит лишь о том, что людей, не умеющих отличить хорошее от плохого, довольно много. Это не их вина, скорее – беда. Проблема в том, что люди нормальные тоже вынуждены слышать это имя изо всех щелей", – размазала Ольгу Виктория во время интервью изданию "Спорт-экспресс".
Судя по всему, телеведущая давно точит зуб на коллег, и просто ждала удобного случая, чтобы отомстить. Когда-то Ольга Бузова раскритиковала Викторию Лопыреву за то, что та ждет ребенка от женатого мужчины. А после Ксения Собчак во время записи своего шоу спросила у бывшего избранника звезды Федора Смолова, как одному и тому же человеку может нравиться Ларс фон Триер и Виктория Лопырева?
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