Перекроенная Лопырева рассказала о пластике
Знаменитость призналась, что перекроила себе нос. По ее словам, ринопластика была скорее необходимостью, нежели прихотью.
"Основная мотивация – возможность нормально дышать, у меня было очень сложное искривление носовой перегородки, усугубившееся после травмы. Дышала почти все время через рот. Часто болела голова, плохо спала, уставала", – поделилась Виктория Лопырева.
Телеведущая отметила, что во время диагностического осмотра доктор выявил два искривления, а уже во время операции обнаружил третье. Хирург подарил Виктории свободное дыхание и убрали визуально заметные дефекты.
А вот на липосакцию Виктория Лопырева так и не решилась. Был в жизни звезды период, когда она сильно поправилась – на 10 килограммов. Звезда отмечает, что в тот момент совсем не комплексовала по поводу лишнего веса. Более того, от поклонников не было отбоя.
"А сейчас смотрю на фотографии тех лет и удивляюсь. Лишнее подтверждение тому, что каждая женщина внешне красива по-своему, нет и не должно быть жесткого стандарта, внутренняя гармония, уверенность в себе и хорошая энергетика гораздо важнее", – цитирует Викторию Лопыреву SNC.
Теледива отметила, что после долго не могла вернуться в прежнюю форму. Она перепробовала массу диет, которые оказались неэффективны. В результате Виктория Лопырева создала собственную систему питания, которая позволила ей вернуть былые формы.
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