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Без Богомолова: разведенка Собчак решила жить одна в доме за 40 миллионов

Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Ксения Собчак строит новый дом. Особняк площадью в тысячу квадратных метров обойдется телеведущей в 40 миллионов рублей. Жить там светская львица планирует одна, без Константина Богомолова.
прочитано 989 раз

Ксения Собчак задумалась о постройке нового жилья еще до развода с Максимом Виторганом в прошлом году – когда только начались скандалы в семье. В то время они жили в закрытом коттеджном поселке "Горки-8": делили с матерью Ксении, Людмилой Нарусовой, таунхаус, куда переехали из московской квартиры перед рождением сына Платона.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

К решительным действиям Ксению Собчак, видимо, подтолкнули публичные скандалы ее тогда еще мужа Максима Виторгана с режиссером Константином Богомоловым. Дело дошло до драки в кафе, а закончилось разводом светской львицы с актером.

Тем не менее в новый просторный дом Ксения Собчак Богомолова не приглашает. Как рассказали в компании, которая занимается строительством особняка, телеведущая посвятила их в свои планы. По словам звезды, жить она там собирается одна. Но время от времени к ней будут приезжать гости, так что дом должен быть большой.

"Фундамент сейчас заливают. Это будет особняк из финской северной сосны. Ксения Анатольевна станет хозяйкой дома площадью 1000 квадратных метров. Там будет цокольный этаж и большой бассейн", - рассказал представитель компании.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Как отмечают специалисты, Ксения Собчак строит себе деревянный дом премиум-класса. Такое жилище в среднем обходится владельцу в 40 миллионов рублей.  Дизайнер интерьеров Ирина Лукьянова сообщила "Комсомольской правде", что дома из финской сосны сейчас в моде. В таких особняках живут многие российские знаменитости – в частности, Федор Бондарчук, Надежда Бабкина и футболист Александр Кержаков.

Автор: Андрей Евлампиев10 июля 2019, 16:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Собчак отказалась выводить невзрачного Богомолова на красную дорожку

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

леля
Ответить
Финская сосна-это круто.
Гость из прошлого
Ответить
для кого-то хрущёвка "особняк"...c общим бассейном в <цензура> конце города... (габровский юмор)<цензура>-<цензура>-<цензура>.
1

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