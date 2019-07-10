Без Богомолова: разведенка Собчак решила жить одна в доме за 40 миллионов
Ксения Собчак задумалась о постройке нового жилья еще до развода с Максимом Виторганом в прошлом году – когда только начались скандалы в семье. В то время они жили в закрытом коттеджном поселке "Горки-8": делили с матерью Ксении, Людмилой Нарусовой, таунхаус, куда переехали из московской квартиры перед рождением сына Платона.
К решительным действиям Ксению Собчак, видимо, подтолкнули публичные скандалы ее тогда еще мужа Максима Виторгана с режиссером Константином Богомоловым. Дело дошло до драки в кафе, а закончилось разводом светской львицы с актером.
Тем не менее в новый просторный дом Ксения Собчак Богомолова не приглашает. Как рассказали в компании, которая занимается строительством особняка, телеведущая посвятила их в свои планы. По словам звезды, жить она там собирается одна. Но время от времени к ней будут приезжать гости, так что дом должен быть большой.
"Фундамент сейчас заливают. Это будет особняк из финской северной сосны. Ксения Анатольевна станет хозяйкой дома площадью 1000 квадратных метров. Там будет цокольный этаж и большой бассейн", - рассказал представитель компании.
Как отмечают специалисты, Ксения Собчак строит себе деревянный дом премиум-класса. Такое жилище в среднем обходится владельцу в 40 миллионов рублей. Дизайнер интерьеров Ирина Лукьянова сообщила "Комсомольской правде", что дома из финской сосны сейчас в моде. В таких особняках живут многие российские знаменитости – в частности, Федор Бондарчук, Надежда Бабкина и футболист Александр Кержаков.
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