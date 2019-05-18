Гузеева объявила о переменах в жизни после громкого скандала
Накануне телеведущая опубликовала в Stories видеозапись, на которой она сидит в кресле. "В моднющем салоне исправляю себе цвет волос и делаю стрижку", – рассказала своим подписчикам звезда. Лариса Гузеева добавила, что в скором времени покажет новый образ.
После этого актриса навела камеру на хозяина салона. Мужчина поприветствовал поклонников телеведущей. "Вот такой красавчик обещает меня подстричь", – похвасталась она. Звезда добавила, что записаться в этот салон оказалось весьма непросто. В этом деле ей помогла подруга.
Напомним, что в начале мая Лариса Гузеева разместила в микроблоге фотографию нового имиджа. Телеведущая решила перекрасить свои волосы в светлый цвет. Такие перемены не понравились поклонникам. Они обрушились с негативными комментариями в адрес звезды.
В свою очередь артистка заявила, что чувствует себя комфортно в своем возрасте и с новым цветом волос. Она добавила, что за годы научилась защищать себя сама. "Единственное, что научилась за годы, – не подставлять другую щеку – руку вырву вместе с плечом", – категорично заявила Лариса Гузеева.
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