Растоптанный звездами "Давай поженимся!" Харламов получил поддержку
Популярный певец Dante, который с интересом наблюдал за развитием этого конфликта, не понимает, почему звезды "Давай поженимся!" так бурно реагируют. В роликах Гарика Харламова вокалист не увидел ничего обидного.
"В последнее время многие поклонники говорят Гарику, что он уже слишком перегибает с шутками про Ларису Гузееву и программу "Давай поженимся!", что она – всего лишь ведущая, и хватит ее делать центром внимания своих шуток. Отчасти, они правы. Но я все же ничего плохого не вижу в иронии Гарика. Я сам люблю смеяться над другими и над собой", – отметил исполнитель.
Певец Dante признался, что сам иногда становится объектом для острот. Над вокалистом подшучивают друзья, которые при этом рискуют быть высмеянными в ответ.
"В кругу моих звездный друзей царит такая же атмосфера: подшучиваем друг над другом, постоянно, шутки иногда бывают и посерьезнее, чем у Гарика, тем не менее, никто не обижается. Проще надо к жизни относиться и не реагировать на все слишком бурно. И жить будет проще", – резюмировал Певец Dante.
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