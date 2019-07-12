Растоптанный звездами "Давай поженимся!" Харламов получил поддержку

Звезды передачи "Давай поженимся!" Роза Сябитова и Василиса Володина накинулись на юмориста Гарика Харламова. Теледивы вступились за подругу и соведущую Ларису Гузееву, над которой комик постоянно шутит. В отместку Роза и Василиса хорошенько прошлись по артисту в своих соцсетях. Харламова буквально растоптали критикой.

Популярный певец Dante, который с интересом наблюдал за развитием этого конфликта, не понимает, почему звезды "Давай поженимся!" так бурно реагируют. В роликах Гарика Харламова вокалист не увидел ничего обидного.

"В последнее время многие поклонники говорят Гарику, что он уже слишком перегибает с шутками про Ларису Гузееву и программу "Давай поженимся!", что она – всего лишь ведущая, и хватит ее делать центром внимания своих шуток. Отчасти, они правы. Но я все же ничего плохого не вижу в иронии Гарика. Я сам люблю смеяться над другими и над собой", – отметил исполнитель.

Певец Dante признался, что сам иногда становится объектом для острот. Над вокалистом подшучивают друзья, которые при этом рискуют быть высмеянными в ответ.

"В кругу моих звездный друзей царит такая же атмосфера: подшучиваем друг над другом, постоянно, шутки иногда бывают и посерьезнее, чем у Гарика, тем не менее, никто не обижается. Проще надо к жизни относиться и не реагировать на все слишком бурно. И жить будет проще", – резюмировал Певец Dante.