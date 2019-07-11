"Это была подлая месть!": Алибасов раскрыл подноготную шоу на Первом канале

Бари Алибасов и его сын приняли участие в съемках нового выпуска шоу "На самом деле". После выхода в эфир передачи наследник продюсера заявил о том, что все было срежиссировано, но в какой-то момент действие пошло не по сценарию.

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