"Это была подлая месть!": Алибасов раскрыл подноготную шоу на Первом канале
Так, в окружении Бари Алибасова опровергли подлинность переписки, которую показали на шоу, где якобы обсуждалась инсценировка отравления. "Сделать такой скриншот переписки в вотсапе не составит труда любому школьнику", - заявил PR-директор артиста Вадим Горжанкин.
Сын музыкального продюсера сообщил, что еще перед съемками был подготовлен к тому, что будет объявлено ложью, а что – правдой. "То есть у нас на руках был четко прописанный сценарий. По задумке, обязательно нужен был "козел отпущения", и я за большой гонорар согласился стать негодяем для всей страны", – рассказал Бари Алибасов.
Он не стал раскрывать точную сумму гонорара, но отметил, что речь идет о миллионах рублей. Правда, пока обещанных денег он не получил. "Там какие-то финансовые проблемы…" – пояснил сын музыкального продюсера. За эти деньги Бари должен был признаться, что на болезни отца заработал кучу денег, а с ним не поделился. А тут должен был в студии появиться и сам продюсер и обозвать сына подлецом.
Но в какой-то момент действие пошло не по сценарию. К примеру, тот скриншот, доказывающий инсценировку отравления, в студии Алибасовым не показывали. "Они сняли одно, а смонтировали совсем другое. Там даже вопросы-ответы местами невпопад. Откуда взялся скриншот, мне неизвестно – все переиграли в последний момент, нас никто не предупреждал", – сообщил Бари Алибасов.
Он убежден, что телевизионщики захотели их проучить. "Это была подлая месть! Мы стали жертвой конкурентной борьбы", – цитирует сына продюсера сайт "Комсомольская правда". Оказывается, когда Бари Алибасов выписался из больницы, его сын договорился с Первым каналом об эксклюзивном интервью. Но тут подсуетился старый друг продюсера шоумен Андрей Малахов со "второй кнопки".
"Это настоящий журналистский спецназ, я им восхищаюсь! Сумел сам пройти в квартиру, а ребята с Первого даже не сразу попали в подъезд… А когда попали, что там началось..! Две редакции даже подрались у нас на этаже!" – сообщил Бари Алибасов.
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