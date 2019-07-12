"Начала с головы": затравленная за полноту Рубцова резко изменилась

Звезда сериала "СашаТаня" поделилась с поклонниками личной фотографией. Это редкое явление – обычно Валентина Рубцова публикует в соцсети кадры со съемочной площадки. Но на этот раз у актрисы был веский повод: она сменила имидж.

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