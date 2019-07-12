"Начала с головы": затравленная за полноту Рубцова резко изменилась
Звезда сериала "СашаТаня" на днях с восторгом писала в Instagram, что завершена работа над 200-й серией популярной молодежной ленты. Теперь же Валентина Рубцова призналась, что за время долгой работы над сериалом образ героини ей приелся. И актрисе захотелось перемен.
"За плечами 200 серий "САШАТАНЯ"! Захотела перемен! Начала с головы", – подписала звезда сериала снимок, на котором запечатлена с новой прической.
Обычно 41-летняя актриса сериала "СашаТаня" неохотно делится информацией о личной жизни. Возможно, сейчас на Валентину Рубцову подействовали критические замечания ее поклонников.
На днях, когда работа над 200-й серией только заканчивалась, звезда сериала "СашаТаня" опубликовала в микроблоге очередное фото со съемочной площадки. Рубцова запечатлена в домашнем костюме, сланцах и розовом халате. На фоне – съемочная группа и оборудование. "Стандартный киностиль", – подписала снимок Валентина.
Поклонников внешний вид любимой актрисы привел в ужас. Они отметили, что звезда сериала "СашаТаня" за последнее время раздобрела. Кое-кто даже счел, что Рубцова прибавила в весе как минимум десять килограммов.
Ведущему советуют не обращать внимания на мелочи
Телеведущий был удивлен выпадом коллеги
Певца спас друг
Звезда поделилась переживаниями с поклонниками в Instagram
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему так ненавидят русских в Грузии
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Обмен старой жены на новую
Бывший муж теперь мой начальник
Ищу женщину онанистку
Отец напивается и поднимает руку
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
Макдональдс
А нам астролог сказала всю правду!
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Страпон
Обязательно ли играть свадьбу?
Жена алкоголичка
Больно заниматься сексом
Самолёт не доверяю,только поезд.
Хочу забеременеть в тайне от него
Как назвать собаку?
Должна платить за его долги
Очень навязчивый
Как?
Как убрать дряблость с ног
Гелендваген
Краско уходит в монастырь?
я люблю сексуальных
От сигарет толстеют?
Принцесса Диана
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.