Располневшую звезду сериала "СашаТаня" перестали узнавать
На фото звезда запечатлена в домашнем костюме, сланцах и розовом халате. На фоне – съемочная группа и оборудование. "Стандартный киностиль", – подписала снимок знаменитость.
Поклонники были шокированы внешним видом любимой актрисы. Многие отметили, что Валентина раздобрела за последнее время. "Вас не узнать. Плюс десять килограммов как минимум", "Скажите, что это просто для сериала. Ужасно поправилась, смотреть неприятно", "Это вы, Валя??? Так сильно поправились! Почему?" – недоумевали подписчики.
Несмотря на внешние изменения, самые верные фанаты все-равно оставляли лестные комментарии. "Я очень большая фанатка вашего сериала", "Обожаю этот сериал и вас! Смотрю и новые серии, и снова пересматриваю старые! Какая вы красивая!" – восторгались фолловеры.
"Валюша, как всегда шикарная, очаровательная, яркая!" – высказалась подписчица.
Также пользователи Сети расспрашивали, когда же выйдет продолжение популярного сериала. Рубцова оставила вопросы без ответов.
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