Алибасов сделал заявление после вскрывшихся жутких данных об отравлении
В шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле" адвокат Олег Кулагин рассказал о недовольстве Бари Алибасовым сыном – дескать, не оправдал надежд. По его словам, продюсер был так зол на отпрыска, что планировал лишить его фамилии. Юрист поделился жуткой версией: якобы Алибасов-младший был заинтересован в отравлении отца.
Разразился скандал. Сын продюсера опроверг слова Кулагина, но не стал скрывать, что отношения с родителем нельзя назвать идеальными. Более того – признался, что пиарился и обогащался, раздувая шумиху вокруг отравления.
Бари Алибасов тогда не отреагировал на ситуацию. Зато сейчас выступил с заявлением в Instagram. Для начала продюсер опроверг данные о том, что якобы лишил сына наследства из-за конфликта в передаче. "Чушь какая-то. Мой сын Бари Алибасов – младший был и остается моим единственным наследником всего движимого и недвижимого имущества и накоплений. Это отражено в моем завещании", – подчеркнул Бари Алибасов.
Шоумен подтвердил, что у него с сыном случаются ссоры. "Между нами, как и в любой семье, возникают конфликты – большие и малые, но они никак не влияют на целостность нашей семьи. Есть и разногласия, но они всегда преодолимы", – рассказал продюсер. В заключение Бари Алибасов заверил, что "по большей части" гордится сыном.
Красавица поплатилась за смелые суждения
Артист стал жертвой телевизионщиков
Звезда призналась, что ей есть ради кого просыпаться
Продюсера раскритиковали в Сети
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Обмен старой жены на новую
Астролог сказал, что мы несовместимы
Почему так ненавидят русских в Грузии
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Жесткий секс
Пугачева обнаглела
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Не дает мне денег
аборт
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Отец напивается и поднимает руку
13 лет не слушается совсем
Отношения с богатым мужчипной
Подруга отбила моего парня
Самолёт не доверяю,только поезд.
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Не получается забеременеть
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
Оформил на меня свой кредит
Очень навязчивый
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.
Должна платить за его долги
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
Макдональдс
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.
Отношения на расстоянии?
Новая звезда шоу бизнеса