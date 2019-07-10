Алибасов сделал заявление после вскрывшихся жутких данных об отравлении

Бари Алибасов отреагировал на информацию о том, будто его отравление подстроил сын. Музыкальный продюсер высказался о конфликтах с наследником и о завещании.

В шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле" адвокат Олег Кулагин рассказал о недовольстве Бари Алибасовым сыном – дескать, не оправдал надежд. По его словам, продюсер был так зол на отпрыска, что планировал лишить его фамилии. Юрист поделился жуткой версией: якобы Алибасов-младший был заинтересован в отравлении отца.

Разразился скандал. Сын продюсера опроверг слова Кулагина, но не стал скрывать, что отношения с родителем нельзя назвать идеальными. Более того – признался, что пиарился и обогащался, раздувая шумиху вокруг отравления.

Бари Алибасов тогда не отреагировал на ситуацию. Зато сейчас выступил с заявлением в Instagram. Для начала продюсер опроверг данные о том, что якобы лишил сына наследства из-за конфликта в передаче. "Чушь какая-то. Мой сын Бари Алибасов – младший был и остается моим единственным наследником всего движимого и недвижимого имущества и накоплений. Это отражено в моем завещании", – подчеркнул Бари Алибасов.

Шоумен подтвердил, что у него с сыном случаются ссоры. "Между нами, как и в любой семье, возникают конфликты – большие и малые, но они никак не влияют на целостность нашей семьи. Есть и разногласия, но они всегда преодолимы", – рассказал продюсер. В заключение Бари Алибасов заверил, что "по большей части" гордится сыном.