"Топить до предела?": Серябкина спасла брак Фадеева
В посте Ольги Серябкиной в Instagram нет никаких имен. Это скорее отвлеченные размышления на тему борьбы с собой. Однако после недавнего скандала в Сети между двумя бывшими солистками группы SEREBRO пользователи сочли намек достаточно прозрачным.
Певица призналась: она много раз слышала, что за свое счастье надо бороться. Однако Серябкина считает, что некоторые границы нарушать нельзя – потому что можно причинить кому-то боль и разрушить чужую жизнь.
"Когда-то нужно топить до самого предела и идти к своей цели. А иногда важно вовремя остановиться… Что думаете? Были такие моменты, когда приходилось отказываться от желаемого ради кого-то? Или готовы идти к мечте несмотря ни на что?" – привлекла подписчиков к дискуссии артистка.
"Многие сейчас подумали о Максе?" – тут же отреагировали поклонники. Как выяснилось, почти все фолловеры решили, что речь идет о романе Ольги Серябкиной с Максимом Фадеевым – которого, как утверждала певица ранее, не было.
Около месяца назад экс-солистки группы SEREBRO раздули в Сети скандал. Сначала Елена Темникова в интервью рассказала о романе Ольги Серябкиной с продюсером. Та в ответ заявила, что все это ложь и месть отвергнутой Темниковой – с которой как раз у нее и был роман. Максим Фадеев мудро решил не встревать в битву двух женщин и отмалчивается.
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