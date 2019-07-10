Ольгу Серябкину заклевали за "голый" снимок
На снимке исполнительница запечатлена абсолютно голая. "Аккумулятор заряжен", – подписала кадр знаменитость.
Поклонники пришли в бешенство от такой чрезмерной откровенности. Они стали критиковать Серябкину и оставлять не самые лестные комментарии в ее адрес. "Что не сделаешь ради лайков!", "Ольга Юрьевна, что же вы творите?!", "Кроме этого, что-нибудь умеешь?", "Озабоченная!", "Осталось в порнухе сняться", "На человека вылили столько грязи по поводу того, что постоянно голая, задумалась бы! Пошлячка!" – не унимались злопыхатели.
Нашлись и те, кто заступился за артистку. Фолловеры не скупились на комплименты. "Это искусство линий тела!", "Ты – мечта!", "Каждое фото достойно восхищения вашей красоты!", "Богиня!" – писали восторженные фанаты.
"Вот каких фото мы ждали", – отметил пользователь Сети.
Как писали "Дни.ру", Елена Темникова рассказала, что у Максима Фадеева и Ольги Серябкиной был роман, который продюсер и певица старались скрыть от других. По словам певицы, от этого окружающим становилось не по себе.
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