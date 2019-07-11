"Я не могу ходить": больная раком Яковлева растрогала Малахова
Звезда фильмов "Экипаж", "Чародеи" и "Человек с бульвара Капуцинов" призналась, что не могла даже предположить, что столкнется с онкологией. По словам Александры Яковлевой, до рака была абсолютно здоровой.
"Вдруг я понимаю, что я не могу ходить. На следующий день я понимаю, что не могу ничего, совсем ничего. Близкий друг говорит: "Надо в больницу". Я говорю: "В какую больницу? Я никогда в больнице не лежала, кроме роддома. У меня нет карточки даже в поликлинике", – поделилась Александра с присутствующими в студии "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".
По словам Яковлевой, врачи готовили ее к худшему. После обследования актрисе сказали, что жить ей осталось максимум полгода.
"Оказывается, это вообще безболезненно все происходит много лет. Ты не чувствуешь ничего. Я понимала, что-то происходит в организме, но ничего не болело же", – призналась артистка присутствующим в студии "Прямого эфира".
По словам Яковлевой, остаться в живых ей помог хороший врач и близкие друзья. После растроганный ведущий "Прямого эфира" Андрей Малахов отметил, что несмотря на жуткий диагноз, артистка никогда не теряла присутствия духа. Чтобы подбодрить себя, она "коллекционировала" положительные эмоции, Александра не перестала мечтать.
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