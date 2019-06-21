Неравнодушные люди исполнили "последнее желание" онкобольной Яковлевой

Звезда фильмов "Экипаж", "Чародеи" и "Человек с бульвара Капуцинов" борется с онкологией. Актриса Александра Яковлева вышла на сцену, несмотря на тяжелый недуг.

На выступлении знаменитости в ДК "Царскосельский" в Пушкине был полный зал – поклонники выстраивались в очередь, чтобы увидеть актерскую игру любимицы. Почти все пришли с цветами.

По словам члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, хорошо, что люди начинают учиться ценить любимых артистов еще при жизни. Александра Яковлева, по его словам, сделала в этом направлении большой прорыв.

"Она не стала скрывать свою болезнь и не только не опустила руки, но еще и решила вернуться на сцену. Ее "последним желанием" стала просьба к зрителям прийти на спектакль, чтобы эти деньги помогли ей излечиться от тяжелого недуга. Она против, чтобы ей эти деньги жертвовали, она хочет их заработать. Бенефис актрисы прошел с аншлагом, не было ни одного свободного места. Рад, что услышали ее призыв на эфире, ей помог Андрей Малахов, за это я ему благодарен. Я тоже призвал людей не оставаться равнодушными и пойти на "прощальный спектакль". Надеюсь, таких спектаклей в ее жизни будет еще очень много", – рассказал Вадим Манукян "Дни.ру".

Напомним, не так давно Александра Яковлева появилась в программе Андрея Малахова. В студии ток-шоу артистка рассказала о своем недуге и пригласила зрителей на спектакль. Поклонники тут же откликнулись и за несколько дней скупили все билеты.