"Найдем подлеца": Екатерина Стриженова стала жертвой обмана
Телезвезда призвала фолловеров не верить сомнительным объявлениям в Сети. Екатерина Стриженова пояснила, что аферисты представляются ее агентами, договариваются о работе и предлагают перевести деньги, предоставляя свою банковскую карту.
"Мы уже начали разбираться в этой истории, и очень надеюсь, что скоро выясним, для чего все это затеяно и в чьих интересах! Как только мы найдем подлеца – обязательно представим вашему вниманию!" – заверила звезда. Подписчики в комментариях выразили благодарность ведущей, которая позаботилась о безопасности их финансов.
Помимо Екатерины Стриженовой, с подобной проблемой сталкиваются и другие российские знаменитости. В Instagram они сообщают, что преступники, прикрываясь их именами, обманывают людей. В такую неприятную историю не единожды попадал юморист Гарик Харламов.
Отметим, Екатерина Стриженова часто делится с поклонниками фотографиями и видео личного характера, демонстрирующими семейную идиллию. Ранее телезвезда показала кадры с прогулки по лесу, которую совершала в компании дочери и мужа.
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