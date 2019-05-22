Стриженова взвыла от чудовищной боли

На днях 51-летняя ведущая программы "Доброе утро" на Первом канале Екатерина Стриженова выложила ролик в своем Instagram. На нем мужчина заламывает ей ногу за голову, и звезда вопит от боли.

Будучи лицом федерального канала, Екатерина тщательно следит за своим внешним видом. Она часто посещает косметолога и даже прибегала к помощи армопластики.

В октябре прошлого года Екатерина решила ввести в свою жизнь еще и физические нагрузки. При выборе направления ведущая отдала предпочтение растяжке под руководством сертифицированного тренера, сообщает "Вокруг.тв".

Всего за три месяца ей удалось скинуть десять килограммов и уменьшиться в талии на два размера. И даже после этого Стриженова продолжила тренировки. Лишь в мае из-за отпуска звезда приостановила занятия на месяц.

На днях телеведущая выложила видео на своей странице в социальной сети. В кадре тренер Арсен Даллакян сгибает ей ногу так, что та кричит от боли.

"Еще и не так запоешь, когда ты ленился и месяц не тренировался!" – пояснила Екатерина.

Несмотря на старания Стриженовой держать себя в форме, без насмешек не обходится. Подписчики все-равно находят к чему придраться.

"Как бы ни скакала, а возраст не обманешь", – заявил критик.

