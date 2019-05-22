Стриженова взвыла от чудовищной боли
Будучи лицом федерального канала, Екатерина тщательно следит за своим внешним видом. Она часто посещает косметолога и даже прибегала к помощи армопластики.
В октябре прошлого года Екатерина решила ввести в свою жизнь еще и физические нагрузки. При выборе направления ведущая отдала предпочтение растяжке под руководством сертифицированного тренера, сообщает "Вокруг.тв".
Всего за три месяца ей удалось скинуть десять килограммов и уменьшиться в талии на два размера. И даже после этого Стриженова продолжила тренировки. Лишь в мае из-за отпуска звезда приостановила занятия на месяц.
На днях телеведущая выложила видео на своей странице в социальной сети. В кадре тренер Арсен Даллакян сгибает ей ногу так, что та кричит от боли.
"Еще и не так запоешь, когда ты ленился и месяц не тренировался!" – пояснила Екатерина.
Несмотря на старания Стриженовой держать себя в форме, без насмешек не обходится. Подписчики все-равно находят к чему придраться.
"Как бы ни скакала, а возраст не обманешь", – заявил критик.
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