Дмитрий Билан шокировал внезапно появившейся "мутацией"
На снимке у звезды появилась вторая голова, которая расположилась, так сказать, над основной. "И в продолжение сегодняшнего перелетного и недосыпного сюрреализма – одна голова на плечах – хорошо, две еще лучше", – прокомментировал пост сам автор.
Далее он добавил, что поспать ему так и не удалось, поэтому он пошел работать. В завершение Дмитрий пожелал всем хорошего вечера.
Фанаты сильно переживали за своего кумира. "Сочувствую вам! Понимаю ваше самочувствие, держитесь. Сил вам, в вашем служении музыке и зрителям! Не превращайтесь, пожалуйста, в дракона", "А три еще – лучше! Главное, чтоб они жили в гармонии друг с другом! Сил тебе, дорогой человек!" – искренне пожелали ярые поклонники.
Не все сразу заметили такие кардинальные изменения. Как писало издание teleprogramma.pro, их внимание отвлек обнаженный торс знаменитости.
"Люди, вы о чем? Я так загляделась на оголенную часть тела, что вообще только минут через пять заметила вторую голову, правда!" – заявила подписчица.
А некоторые подошли к вопросу с творческой стороны. Они предложили артисту креативную идею. "Надо сделать сюрколлаж: одна голова смотрит вверх, другая – вниз, и обе в шоке друг от друга. И обложкой на новый альбом. Дима Билан – "Ничего необычного", – поделилась мыслями фанатка.
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