Заявивший об опухоли Газманов показал видео с женой в постели

Олег Газманов с супругой уехали в Ялту. Популярный исполнитель радуется жизни, несмотря ни на что.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Олег Газманов поделился с подписчиками свежей публикацией. На видео артист запечатлен стоящим на балконе и кормящим чаек, причем пернатые умудрялись ловить корм прямо в воздухе. А еще снял себя лежащим в постели с любимой супругой Мариной. Оба играли с разными фильтрами смартфона: на лицах то у одного, то у другого возникала синяя бабочка. От этого Газмановы непринужденно хохотали.

"Первый насыщенный день на детской новой волне в Крыму (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Репетиция, море, чайки, дрон, зоопарк и многое другое", – объявил Олег Газманов. В комментариях его поддела жена. "Не поняла, я – зоопарк или многое другое? – поинтересовалась Марина. Поклонники порадовались за идиллию в отношениях пары, считающейся одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе.

Впрочем, нашлись и такие подписчики, кто усомнился в целесообразности пребывания любимого артиста в солнечной Ялте. Они испугались за певца, у которого, как недавно стало известно, была найдена опухоль. О новообразовании у Олега Газманова общественность узнала благодаря передаче Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

Певец рассказал о том, что долго принимал опухоль за простуду. "Мне вдруг резко стало тяжело петь. Голос перестал звенеть. Какое-то время я терпел, а потом пошел обследоваться", – сказал он. Олег Газманов не скрывает, что пережил тогда один из самых тяжелых периодов.

Ситуация усугублялась тем, что отечественные медики не решились оперировать артиста, у которого опухоль была на голосовых связках, зато посоветовали хороших специалистов в Германии. Олег Газманов отправился туда, и немецкие врачи вырезали гранулему, которая оказалась не онкологической. Певец подчеркнул, что это было восемь лет назад. Сейчас, по словам Газманова, он здоров.