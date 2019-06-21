Вышедшего из комы Алибасова готовят к новым испытаниям

Бари Алибасов обманул судьбу, но не всем Близнецам повезет так же, как ему. Астрологи призывают к осторожности всех, особенно тех, кто родился во второй декаде знака Близнецы. Для людей, родившихся в этот период, 2019 год и первая половина 2020 года станут непростыми. И во всем будет виноват Нептун.

О положительном и отрицательном влиянии восьмой планеты, а также о тайнах гороскопа продюсера группы "На-На" Бари Алибасова "Дни.ру" рассказала астропсихолог Оксана Юнина.

"Астрологи пользуются стандартным набором десяти планет, которые носят в себе энергии определенного характера и способны влиять на судьбу любого человека, верите вы в это или нет. Будьте готовы к тому, что из-за негативного влияния Нептуна вы станете способны больше лениться, повышается риск отравлений – водой, алкоголем или медикаментами", – говорит эксперт.

Случившееся с главным "нанайцем" страны является ярким примером отрицательного влияния одной из удаленной от Земли планеты на астрологических Близнецов. Бари Алибасов попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского в ночь на 5 июня, в канун своего дня рождения. Музыкант случайно выпил средство для очистки труб "Крот" – перепутал бутылку с оранжевой химжидкостью с соком. Позже выяснилось, что трагедия стала результатом цепочки случайностей. Бутылку с бытовой химией на подоконнике в квартире Алибасова забыли рабочие, устранявшие в тот день засор в трубах. Вечером, когда Алибасов захотел пить, он буквально не глядя схватил бутылку с "соком" и сделал глоток и почувствовал сильное жжение в горле. К счастью, в этот момент в доме были помощник и сын продюсера, они и вызвали "скорую". В больнице у Бари Каримовича диагностировали ожоги пищевода.

"Нептун отвечает не только за воду в разных ее ипостасях, но и за всю химическую промышленность. Поэтому Близнецы, столкнувшись с энергиями этой планеты, могут отравиться тем, с чем другие люди в обыденной жизни не столкнутся. С химической жидкостью, перепутанной с апельсиновым соком, как в случае с Алибасовым, или, к примеру, "Пемолюксом", принятым за соль и использованным вместо приправы. Поэтому Близнецам рекомендуется чаще смотреть, что попадает им в руки перед готовкой еды, пить только чистую воду, не заплывать на глубину, быть аккуратными с алкоголем и, конечно же, перебрать свою аптечку", – отметила Юнина.

Деление планет

Планеты воздействуют на человека не по одной, а, как правило, в паре с другими. Профессиональные астрологи разделяют их на личные, социальные и планеты высшего порядка.

"Социальные планеты отвечают за нашу реализацию в обществе, личные – наделяют индивидуальными характеристиками и особенностями. Планеты высшего порядка создают внешние обстоятельства, их энергетика дает возможность из пространства выхватывать идеи и реализовывать их в жизни", – уточнила астролог.

Возвращаясь к нашему яркому примеру, астрологическому Близнецу, Бари Алибасову, то как оказалось, его профессиональная деятельность и вызывающее поведение объясняется именно положением небесных светил на момент его рождения.

К слову, Нептун может оказывать не только отрицательное, но и положительное влияние. Не все так плохо.

"У Бари Каримовича в личном гороскопе личная планета Солнце находится в благоприятном аспекте с Нептуном (высшая планета). Такой аспект – признак творческих людей. Он влияет на развитие музыкальных и творческих способностей. Люди с таким сочетанием склонны к благотворительности, умеют сострадать, чувствуют музыку на энергетическом уровне. Во многом реализация Алибасова в музыке и продюсерстве объясняется этим", – сказала Юнина.

Эксперт также отметила, что творческая составляющая Нептуна может помочь снизить его негативное влияние. Так что, Близнецы, запоминайте: если не хотите отравиться, то осваивайте любой вид искусства. Этим же советом заодно могут воспользоваться Стрельцы и Девы, родившиеся во второй декаде знака. А также родители малышей могут применить рекомендацию к своим детям, появившимся на свет с 2 по 11 июня, с 3 по 12 декабря и со 2 по 11 сентября.

"Влияние транзитного Нептуна на Солнце, может выразиться в развитии творческого проекта. В этот период нужно посетить как можно больше выставок, мероприятий, связанных с арт-терапией, или научиться самому рисовать. Таким образом, негативное влияние можно перенаправить в положительное русло", – уточнила она.

Но на этом сфера влияния планеты высшего порядка Нептун не заканчивается. Он также отвечает за благотворительность и религию.

"СМИ говорят о том, что случившееся с Алибасовым – пиар в преддверии гастролей его группы "На-На". Что якобы таким образом, продюсер решил напомнить о коллективе, поднял хайп, на котором можно "всплыть", и заработать хорошие деньги. Но я, пожалуй, с этим не соглашусь. Из астрологической карты Алибасова не видно, что это был пиар-поступок. Не исключаю, что после концерта "На-На" отдаст собранные средства на благотворительность", - считает астролог.

К тому же эмоциональные и неподвластные умам окружающих поступки вполне характерны для Бари Каримовича. Те, кому сейчас есть хотя бы 28 лет, помнят, как в свое время красавчики из "На-На" "взрывали" мозги своими космическими костюмами и непривычным для постсоветского времени поведением. Само собой, тон задавал продюсер.

"В гороскопе Бари Алибасова Солнце соединяется с Ураном (планета высшего порядка), который отвечает за все, что нестандартно, необычно. За то, что воспринимается сначала как нечто невозможное, но через время становится абсолютно реальным. Такой аспект часто бывает у людей с холерическим типом темперамента – взрывных личностей, которые своими поступками могут провоцировать, эпатировать, делать какие-то нестандартные поступки, вызывающие крайнее удивление и недоумение", – сказала астролог.

По словам специалиста, Алибасову стоит быть сейчас бдительным в вопросах, касающихся недвижимости и финансов. Напомним, что, находясь в реанимации, продюсер попросил пригласить к нему нотариуса и переписал свое завещание. Музыкант оставил своему сыну Бари-младшему две квартиры в Москве, "старичкам" группы "На-На" Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину он завещал все права на творческое наследие коллектива, а своей жене, актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной отдал загородный дом и свои акции.

"Несколько лет назад Алибасов переживал пожар в своей квартире. Сейчас Луна в гороскопе Бари, которая отвечает за дом и семью, находится в очень похожем напряженном аспекте от Сатурна. Возможно, что перед ним вновь встанет вопрос, связанные с домом, а именно с разделом наследства и имущества", – заключила специалист.

"Сатурнианский период" и Алибасов

На этом "путешествие" по астрокарте Бари Каримовича не заканчивается. То, что общественность поставила под сомнение трагедию, которая случилась с продюсером, по словам эксперта, объясняется так называемым "сатурнианским периодом".

"Сатурнианский период" случается у каждого из нас раз в 21 год и его продолжительность составляет 7,5 лет. Алибасов сейчас находится в таком астрологическом водовороте. В том числе, этот период характеризуется тем, что общество может сильно давить и говорить, что человек привлекает к себе внимание на пустом месте, хотя на самом деле ему действительно нужна помощь. Социум начинает убеждать в непрофессионализме. Давление со стороны может быть очень сильным", - отметила Юнина.

Можно сказать, что "сатурнианский период" – это время ментальной и эмоциональной чистки. В этот период происходи переосознание. И если в жизни человека остается то, что было "до", значит, это действительно имеет для него значение. Это очень ценный период.

Экстравертивное западное сознание начинает сильно мучиться, ведь сложно бывает, когда все прежние внешние раздражители исчезают, нет никаких шансов вернуть это обратно, а новые пути еще не проявляются. Нужно терпение, выдержка, зачастую смирение – сатурнианское, конечно же.