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Шоу-бизнес

"Просто безобразие": Федосеева-Шукшина устроила разборки после выписки Алибасова

Бари Алибасова и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: instagram.com/group_nana_
Лидия Федосеева-Шукшина каждый день навещала Бари Алибасова в больнице и молилась о его выздоровлении. Супруг актрисы пошел на поправку, и теперь она может сосредоточиться на судебных тяжбах с производителем "Крота". 
прочитано 1815 раз

"Врачи говорят, все идет по плану. Навещала супруга каждый день. Он пришел в себя. Два раза мне улыбнулся, а это хороший знак. Радости не было предела. Постоянно молюсь за него и чувствую, как Бог помогает", – сообщила Лидия Федосеева-Шукшина.

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Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Теперь артистка готова устроить разборки: она подает в суд на производителя средства, которым отравился Бари Алибасов. Упаковка, по ее мнению, вводит потребителя в заблуждение – ее легко спутать с пищевым продуктом.

"Просто безобразие, когда упаковку опасного химического препарата красят в цвет облепихи. Не удивлюсь, если подобные случаи уже происходили. Становится страшно, ведь могут пострадать дети. Крышка откручивается очень легко, как на питьевом йогурте или воде. Запросто можно перепутать!" – цитирует Федосееву-Шукшину StarHit.

Напомним, что в ночь на 5 июня продюсер группы "На-На" Бари Алибасов допоздна работал в своей студии. Он почувствовал жажду, подошел к раковине, рядом с которой обычно стоят напитки и продукты питания, взял яркую бутыль и сделал глоток. Однако вместо йогурта он выпил средство для промывки труб "Крот".

Супруг Федосеевой-Шукшиной получил сильные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Алибасов был госпитализирован и на пять суток введен в медикаментозный сон. Продюсера уже выписали, но близкие отмечают изменения в его поведении. Основатель группы "На-На" впал в детство – ведет себя как семилетний ребенок. 

Автор: Руслана Алексеева19 июня 2019, 09:34
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Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Я не верю что можно перепутать крот с лимонадом,и зачем оставлять <цензура>-во на столе
Гость
Ответить
Бари Кулебасов
Ща Шукшина выпьет Тирот турбо ииначнет с ними судится. Семейка склочников.
Сало усраине, чмо!
Бари Кулебасов
Ответить
Ща Шукшина выпьет Тирот турбо ииначнет с ними судится. Семейка склочников.
Гость
Ответить
Это у вас у старперов крышки уже отлетели, где только возможно. Пейте таблеточки от маразма и поаккуратней с упаковками продуктов, а не судитесь. Поберегите своё здоровье, а то последняя крышка отлетит
1

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