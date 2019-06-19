"Просто безобразие": Федосеева-Шукшина устроила разборки после выписки Алибасова

Лидия Федосеева-Шукшина каждый день навещала Бари Алибасова в больнице и молилась о его выздоровлении. Супруг актрисы пошел на поправку, и теперь она может сосредоточиться на судебных тяжбах с производителем "Крота".



"Врачи говорят, все идет по плану. Навещала супруга каждый день. Он пришел в себя. Два раза мне улыбнулся, а это хороший знак. Радости не было предела. Постоянно молюсь за него и чувствую, как Бог помогает", – сообщила Лидия Федосеева-Шукшина.

Теперь артистка готова устроить разборки: она подает в суд на производителя средства, которым отравился Бари Алибасов. Упаковка, по ее мнению, вводит потребителя в заблуждение – ее легко спутать с пищевым продуктом.

"Просто безобразие, когда упаковку опасного химического препарата красят в цвет облепихи. Не удивлюсь, если подобные случаи уже происходили. Становится страшно, ведь могут пострадать дети. Крышка откручивается очень легко, как на питьевом йогурте или воде. Запросто можно перепутать!" – цитирует Федосееву-Шукшину StarHit.

Напомним, что в ночь на 5 июня продюсер группы "На-На" Бари Алибасов допоздна работал в своей студии. Он почувствовал жажду, подошел к раковине, рядом с которой обычно стоят напитки и продукты питания, взял яркую бутыль и сделал глоток. Однако вместо йогурта он выпил средство для промывки труб "Крот".

Супруг Федосеевой-Шукшиной получил сильные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Алибасов был госпитализирован и на пять суток введен в медикаментозный сон. Продюсера уже выписали, но близкие отмечают изменения в его поведении. Основатель группы "На-На" впал в детство – ведет себя как семилетний ребенок.