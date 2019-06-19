"Просто безобразие": Федосеева-Шукшина устроила разборки после выписки Алибасова
"Врачи говорят, все идет по плану. Навещала супруга каждый день. Он пришел в себя. Два раза мне улыбнулся, а это хороший знак. Радости не было предела. Постоянно молюсь за него и чувствую, как Бог помогает", – сообщила Лидия Федосеева-Шукшина.
Теперь артистка готова устроить разборки: она подает в суд на производителя средства, которым отравился Бари Алибасов. Упаковка, по ее мнению, вводит потребителя в заблуждение – ее легко спутать с пищевым продуктом.
"Просто безобразие, когда упаковку опасного химического препарата красят в цвет облепихи. Не удивлюсь, если подобные случаи уже происходили. Становится страшно, ведь могут пострадать дети. Крышка откручивается очень легко, как на питьевом йогурте или воде. Запросто можно перепутать!" – цитирует Федосееву-Шукшину StarHit.
Напомним, что в ночь на 5 июня продюсер группы "На-На" Бари Алибасов допоздна работал в своей студии. Он почувствовал жажду, подошел к раковине, рядом с которой обычно стоят напитки и продукты питания, взял яркую бутыль и сделал глоток. Однако вместо йогурта он выпил средство для промывки труб "Крот".
Супруг Федосеевой-Шукшиной получил сильные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Алибасов был госпитализирован и на пять суток введен в медикаментозный сон. Продюсера уже выписали, но близкие отмечают изменения в его поведении. Основатель группы "На-На" впал в детство – ведет себя как семилетний ребенок.
Близкие отмечают странности в поведении шоумена
Актриса поделилась провокационным видео в соцсети
Шоумен рассказал о сложных взаимоотношениях в семье
Новый образ актрисы вызвал бурную реакцию
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Женюсь.
Киркоров vs Майкл Джексон
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Работа в женском коллективе
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Существует ли бумеранг?
Срочно!
Сделать ботокс
Секс нежданчик
Ехать одной на море?..
Видимся один раз в неделю
Почему мужчины такие наглые?
Молодой человек - бисексуал
Жанна Фриске
Что меняет роспись?
Свекровь не хочет общаться с внуками
Брат оказался геем
Раннее облысение
Морган Фримен
Первые признаки диабета
Левые странички в соц сетях
Как бороться с завистью?
Навязчивая девушка
Конфликт в Чемодановке
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
Подруга простила парню измены
Негры.
Беременна от пьющего