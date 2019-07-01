Внезапно: жена Аршавина живет у его мамы
Уже более полугода продолжается бракоразводный процесс Андрея Аршавина. Говорят, все это время футболист не общается ни с женой Алисой, ни с их дочкой Есеней. Недавно стало известно, что двухлетняя девочка и вовсе бомж. "Аршавин не согласился прописать наследницу в одной из своих квартир. В ясли, детский сад, поликлинику ребенка невозможно устроить без наличия у него регистрации. У моей клиентки имеется только жилплощадь 37 кв. метров, где уже числятся несколько человек", – рассказал адвокат Алисы Аршавиной Александр Добровинский.
Впрочем, где же живет жена футболиста не тайна. "Алиса с детьми поселились в доме, который по документам принадлежит маме Андрея. Пока она их оттуда не гонит, но может это сделать в любой момент. Дочь, естественно, спрашивает, где папа, его поведение просто необъяснимо", – цитирует защитника Алисы Аршавиной Starhit.
В одном Александр Добровинский уверен – точка в этом процессе будет поставлена еще не скоро. Дело в том, что Андрей Аршавин отказался платить 350 тысяч рублей в месяц алименты на дочь. Это связано с тем, что футболист содержит троих детей от отношений с телеведущей Юлией Барановской. Поэтому сейчас решается вопрос, сколько Андрею Аршавину предстоит отдавать на содержание дочки.
"Господин Аршавин очень умело прячет свои доходы, видимо, чтобы избежать больших алиментов. Надеюсь, что суд примет справедливое решение, тут уже, как говорится, нужно действовать по принципу "с паршивой овцы и шерсти клок" – ранее говорил юрист.
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