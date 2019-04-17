Требующая четыре миллиона в месяц жена не дает Аршавину развод
В Красносельском районном суде Санкт-Петербурга Алиса Казьмина появилась с маленькой дочкой Есенией на руках и с адвокатом Александром Добровинским. Однако вскоре женщина покинула суд, так как малышка расплакалась. Однако исход заседания оказался в ее пользу. "Все что мы хотели сегодня – мы получили. Деньги на ребенка : около 340000₽ в месяц до конца суда (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявил адвокат Казьминой на своей страничке в социальной сети Instagram.
Это только начало. Алиса рассчитывает запросить с Андрея Аршавина алименты в размере четырех миллионов рублей в месяц: два – на дочь Есению и два – на свое содержание. Услышав такую астрономическую сумму, журналисты немедленно зашептались. Краем уха корреспондент "Комсомольской правды – Петербург" услышала в зале суда, что в этом случае экс-возлюбленная футболиста, подарившая ему троих детей, Юлия Барановская также будет обращаться в суд.
Однако Александр Добровинский категорично высказался на этот счет. "Интересы детей Барановской НЕ ЗАТРОНУТЫ. Юля не была привлечена в процесс. Так что это можно сказать двойная победа!" – объявил звездный адвокат. При этом он уточнил, что Алиса Казьмина попросила срок для восстановления отношений с мужем.
"Алиса хочет сохранить отношения, для этого она попросила нас ходатайствовать о том, чтобы им дали срок для применения. Надеюсь, они сядут за стол переговоров в доме, где живут их дети и, возможно, помирятся", – выразил надежду защитник Казьминой. Если же этого не произойдет, то Андрею Аршавину придется платить гигантские алименты. Следующее заседание запланировано на 4 июня.
Юморист поговорил с популярным телеведущим
Известный писатель попал в реанимацию
Телеведущая сразила наповал публику
Артистка высказалась на телешоу
Популярные темы форума
Хочу найти мужчину
Как думаете: убила старуха Диану?
Секс за деньги
Хочу уехать на пмж в другую страну...
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
Отшила лучшего друга
Хочу влюбиться? Но в кого?!.
Религия - наркотик для рабов.
Как понять твой человек или не твой?
Свекровь не союзник
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Как правильно колоть орехи черепашкой?
Павел Воля
Секс во время беременности
Заняться сексом, чтобы забыть бывшего
Лабода вам нравится?
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?
Расскажите про роды
Кто по вашему эти люди,которые рыбаки,сидят на рыбалке,ни где не работает ,круглосуточно?
хочу вежлевого мужа,где взять?
Английская диета
почти не возможно найти работу!
Никогда не делайте отбеливание зубов
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
Ефремов
Диета ангела
Комплексует что нет машины
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
Замужество - больная тема
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!