Требующая четыре миллиона в месяц жена не дает Аршавину развод

Журналисты узнали, чем завершилось очередное судебное заседание по бракоразводному процессу Андрея Аршавина и Алисы Казьминой. Женщина потребовала четыре миллиона рублей в месяц алиментов и срок для восстановления отношений с футболистом.

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