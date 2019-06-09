Вываливший грязное белье Солнцев пострадал от последствий
Шоумен отметил, что ему очень льстит, когда поклонники подходят, просят автограф, пытаются завязать беседу. Однако зачастую, люди, особенно в провинции, начинают учить Гогена Солнцева жизни. Знаменитость это очень злит.
"Зная, проблемы в семье, после концерта, предлагают выпить с ними, считая, что я "свой в доску парень", либо вообще начинают пороть ересь, типа, "нафиг на бабке женился...", "крикни адвокат" и прочую ******. И моя реакция на это вполне предсказуема, словно, бросить зажженую спичку в метановую шахту! Никогда невозможно понять другого человека, пока не проживешь жизнь в его шкуре (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметил Гоген Солнцев в Instagram. После знаменитость попросила поклонников с большим пониманием и уважением относится друг к другу.
Между тем подписчики в комментариях к публикации отмечали, что Гоген Солнцев сам себе противоречит. Он всего лишь столкнулся с последствиями своих же поступков. "Мда...где логика? Сначала бегать по каналам и показывать везде все от интима до грязных трусов, а потом возмущаться, что люди в личную жизнь лезут", – написала интернет-обывательница шоумену.
Отметим, что Гоген Солнцев находится в центре внимания благодаря женитьбе на Екатерине Терешкович. Супруга старше артиста на 26 лет. Пара постоянно появляется в скандальных ток-шоу, где вываливает на потребу толпе все свое грязное белье.
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