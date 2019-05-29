"Мне нужно ее спасти!": Гоген Солнцев о катастрофическом состоянии жены-пенсионерки
Гоген Солнцев признался, что до последнего не хотел выносить на публику серьезные проблемы с женой Екатериной Терешкович. По его словам, наше общество консервативно – и непременно осудит человека, у которого обнаруживаются серьезные проблемы с алкоголем или наркотиками. "У нас же Катю загнобят. Это станет для нее еще большим ударом. Сейчас мне нужно ее спасти!" – объяснил Гоген.
По мнению Солнцева, жена не смогла перенести "уличную славу". "Ведь после нашей свадьбы ее стали узнавать на улицах. Каждый день ей предлагали в переходах выпить на брудершафт. Первое время ей сложно было отказаться, а потом она втянулась. Без спиртного она уже не может", – констатировал Солнцев.
В состоянии алкогольного опьянения Терешкович даже набрасывалась на мужа с кулаками. "Катя больна катастрофически с точки зрения медицины. После нашей свадьбы психика у нее пошатнулась конкретно. Человек даже не отдает себе отчет в своих поступках. Под влиянием алкоголя ситуация усугубилась. Она поднимала на меня руку регулярно! Конечно, до серьезных драк не доходило, но синяки оставались!" – пожаловался шоумен.
В итоге Гоген отправил жену в специализированное учреждение, однако там Екатерина долго не пробыла из-за своего буйного нрава. Несмотря на то, что заведение было элитным, даже там женщина умудрялась выпивать.
"В общем, с 1 мая она не просыхала. Спиртное вкупе с серьезными психотропными медикаментами, которые ей давали во время лечения, приводило ее в состояние агрессии! Получалась просто адская смесь. В один из дней мне позвонили врачи и сказали: "Катя устроила серьезную драку. Если вы ее не заберете, то мы ее сдадим в полицию!" Конечно, пришлось забирать", – рассказал Солнцев.
По словам Гогена, он не раз становился свидетелем того, как Екатерина напивалась и дома. Ее собутыльниками были то подруги, то бомжи. Некоторые из них не хотели даже уходить, и тогда шоумену приходилось вызывать полицию, чтобы разогнать этот притон. А еще Гоген Солнцев признался, что алкоголь не самым лучшим образом отразился на внешности Екатерины. Поэтому теперь у него даже не возникает желания заняться с женой-пенсионеркой сексом.
"Катя с тех пор, как начала выпивать, перестала следить за собой как женщина. Конечно, какое тут может быть возбуждение, когда человек запускает себя настолько, что близко приближаться к нему трудно, не говоря уже об интиме", – цитирует Гогена Солнцева "Собеседник".
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