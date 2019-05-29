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Шоу-бизнес

"Мне нужно ее спасти!": Гоген Солнцев о катастрофическом состоянии жены-пенсионерки

Гоген Солнцев с женой. Фото: instagram.com/solntcev
В последнее время Гоген Солнцев перестал выкладывать фото немолодой супруги Екатерины Терешкович, да и на шоу Андрея Малахова она не появляется. Оказывается, у женщины серьезные проблемы с алкоголем.
прочитано 2359 раз

Гоген Солнцев признался, что до последнего не хотел выносить на публику серьезные проблемы с женой Екатериной Терешкович. По его словам, наше общество консервативно – и непременно осудит человека, у которого обнаруживаются серьезные проблемы с алкоголем или наркотиками. "У нас же Катю загнобят. Это станет для нее еще большим ударом. Сейчас мне нужно ее спасти!" – объяснил Гоген.

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 Гоген (Илья) Солнцев

Гоген (Илья) Солнцев шоумен

По мнению Солнцева, жена не смогла перенести "уличную славу". "Ведь после нашей свадьбы ее стали узнавать на улицах. Каждый день ей предлагали в переходах выпить на брудершафт. Первое время ей сложно было отказаться, а потом она втянулась. Без спиртного она уже не может", – констатировал Солнцев.

В состоянии алкогольного опьянения Терешкович даже набрасывалась на мужа с кулаками. "Катя больна катастрофически с точки зрения медицины. После нашей свадьбы психика у нее пошатнулась конкретно. Человек даже не отдает себе отчет в своих поступках. Под влиянием алкоголя ситуация усугубилась. Она поднимала на меня руку регулярно! Конечно, до серьезных драк не доходило, но синяки оставались!" – пожаловался шоумен.

В итоге Гоген отправил жену в специализированное учреждение, однако там Екатерина долго не пробыла из-за своего буйного нрава. Несмотря на то, что заведение было элитным, даже там женщина умудрялась выпивать.

"В общем, с 1 мая она не просыхала. Спиртное вкупе с серьезными психотропными медикаментами, которые ей давали во время лечения, приводило ее в состояние агрессии! Получалась просто адская смесь. В один из дней мне позвонили врачи и сказали: "Катя устроила серьезную драку. Если вы ее не заберете, то мы ее сдадим в полицию!" Конечно, пришлось забирать", – рассказал Солнцев.

По словам Гогена, он не раз становился свидетелем того, как Екатерина напивалась и дома. Ее собутыльниками были то подруги, то бомжи. Некоторые из них не хотели даже уходить, и тогда шоумену приходилось вызывать полицию, чтобы разогнать этот притон. А еще Гоген Солнцев признался, что алкоголь не самым лучшим образом отразился на внешности Екатерины. Поэтому теперь у него даже не возникает желания заняться с женой-пенсионеркой сексом.

"Катя с тех пор, как начала выпивать, перестала следить за собой как женщина. Конечно, какое тут может быть возбуждение, когда человек запускает себя настолько, что близко приближаться к нему трудно, не говоря уже об интиме", – цитирует Гогена Солнцева "Собеседник".

Автор: Наталья Аряева29 мая 2019, 14:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Кузя
Ответить
"Пережить уличную славу" А у него то самого какая слава?!! О на что рассчитывал?Что эта старая идиотка будет у него отсасывать, день и ночь?!
И трахаться , пока п-у , до ушей, себе, не сотрет?!! Мерзкий парень , однако! Господи, что творится с моей страной, и самыми основополагающими понятиями, без которых человек- грязножопая обезьяна и не более того?!!
Гость
Ответить
Гость
Новую сказку выдумывает. А бабушка, играй. Ради этого под нож даже легла, изуродовала себя. И тут опять, алкоголизм. Сейчас будет в благородного играть, спать бабулю со всей страной.
Кому на <цензура>.. нужны сказки такие?!! И вообще какой смысл делать пиар на таких дураках как это Гоген сраный и бабушка в маразме?!
Гость
Ответить
Новую сказку выдумывает. А бабушка, играй. Ради этого под нож даже легла, изуродовала себя. И тут опять, алкоголизм. Сейчас будет в благородного играть, спать бабулю со всей страной.
Гость
Ответить
Поскольку, этот дурак , ничего в жизни не умеет, то решил таким способом прославиться. Это цветочки, ягодки будут , когда бабуля , ему , яйца отхватит ножницами кровельными или башку проломит утюгом , во гневе старческом!
Гость
Ответить
Зачем вообще было бабушку мучить своим присутствием в её жизни? То он ей секс предлагает,то пластику,то участие в ток-шоу. Лучше бы предложил валидол и санаторий,садюга...
Гость
Ответить
Е...й идиот, единственное, что можно сказать про этого перца!! Других слов нет!
1

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