Жена – пенсионерка Солнцева подралась в санатории
На своей официальной странице в Instagram Гоген Солнцев опубликовал фотографию супруги Екатерины Терешкович. На снимке крупным планом запечатлено ее лицо с синяком вокруг глаза. Как выяснилось, женщина проявила буйный нрав в санатории.
"Игра престолов" окончилась, вот и Катька заодно огребла. Вот так съездила в санаторий. Разругалась с персоналом, соседями. Нервы не подлечила – наоборот, расшатала и себе, и другим. Еще и с фонарем осталась. Пришлось раньше окончания срока ее забирать", – рассказал Солнцев.
Скандально известный шоумен добавил, что теперь Екатерина лечит нервы в другом месте. "Надеюсь, что на даче ей будет более спокойно", – выразил надежду молодой муж вспыльчивой пенсионерки. Почему супруги не отдыхают вместе, неизвестно.
Напомним, что это не первый скандал с участием Терешкович. Ранее она разбушевалась в ресторане – не понравилось обслуживание. Разъяренная супруга Гогена Солнцева обложила матом официантку и управляющую.
А до этого Екатерина умудрилась подраться с собственной дочерью, приревновав мужа. Во время съемок шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" женщина вцепилась в наследницу и даже выбила ей зуб.
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