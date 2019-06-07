Алина Загитова засветила клубничку
Российская фигуристка продемонстрировала снимок торта. Он предназначался для японского телешоу, в котором юная леди принимала участие. Алина отметила, что на создание шедевра у нее было всего десять минут.
Спортсменка также написала, что дело было на японском телевидении. Запись под фото она продублировала переводом на японский и английский языки.
Обожатели завалили Алину комплиментами. "Талантливый человек талантлив во всем!", "Торт чудесный получился!", "Просто не представляю, насколько это вкусно!" – расхваливали фигуристку поклонники.
"Давай уже домой, на родину, мы тут скучаем без тебя! На Первом канале тоже можно тортики печь", – написала фанатка.
В прошедшем сезоне Загитова взяла свой финальный приз в фигурном катании. Она стала чемпионкой мира, одержав победу в японском городе Сайтама, сообщает "Комсомольская правда".
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