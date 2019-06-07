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Алина Загитова засветила клубничку

Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com
Алина Загитова выставила в Instagram новое фото. Подписчики не ожидали от нее ничего подобного.
прочитано 856 раз

Российская фигуристка продемонстрировала снимок торта. Он предназначался для японского телешоу, в котором юная леди принимала участие. Алина отметила, что на создание шедевра у нее было всего десять минут.

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Спортсменка также написала, что дело было на японском телевидении. Запись под фото она продублировала переводом на японский и английский языки.

Обожатели завалили Алину комплиментами. "Талантливый человек талантлив во всем!", "Торт чудесный получился!", "Просто не представляю, насколько это вкусно!" – расхваливали фигуристку поклонники. 

"Давай уже домой, на родину, мы тут скучаем без тебя! На Первом канале тоже можно тортики печь", – написала фанатка. 

В прошедшем сезоне Загитова взяла свой финальный приз в фигурном катании. Она стала чемпионкой мира, одержав победу в японском городе Сайтама, сообщает "Комсомольская правда". 

Автор: Екатерина Плискина7 июня 2019, 15:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красавица Загитова и ее новая любовь удивили мир

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
КРАСОТКА!! ГОРДОСТЬ РОССИИ!!!!...
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