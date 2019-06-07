Пугачева сутки развлекала заявившегося в ее дом молодого композитора
Игорь Корнелюк поведал, что Примадонна обратила на него внимание в 1988 году. Тогда еще молодой композитор и вокалист начал сольную карьеру и успешно выступил в программе "Музыкальный ринг".
По словам артиста, Алла Пугачева сама позвала его в гости. Он планировал заехать к Примадонне всего на час, однако их встреча затянулась. Более того, певец вытащил хозяйку прямо из постели.
"Приехал к ней домой в девять утра. До меня почему-то тогда не дошло, что в такое время все нормальные артисты еще спят. Пугачева вышла ко мне и сказала: "Ну проходи, раз пришел" – рассказал Корнелюк ведущему ток-шоу "Судьба человека".
Композитор признался, что задержался в гостях на сутки. Все это время хозяйка его развлекала. Пугачева и Корнелюк целый день сидели за инструментом, а ночью Примадонна потащила музыканта к друзьям. Скорее всего, Алла Борисовна приглядывалась к Корнелюку, проверяла его, пыталась понять, какой он человек и музыкант.
"Потом Алла Борисовна пригласила меня на свои "Рождественские встречи" и в театр. Я понял, что мне улыбнулась удача", - рассказал артист присутствующим в студии "Судьба человека".
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