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Шоу-бизнес

"Вцепиться ей в голову": экс-жена Меладзе о разговоре с Джанабаевой

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая супруга певца Валерия Меладзе откровенно пообщалась с Борисом Кочевниковым. Ирина Меладзе появилась в сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".
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Женщина рассказала: новость о том, что ее муж живет двойной жизнью, стала для нее настоящим шоком. Она чувствовала, что ее супруг отдаляется, однако списывала его странное поведение на проблемы с работой.

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Однажды, во время большой ссоры, Валерий Меладзе признался, что у него есть другая. "Он не назвал ее имя. Он сказал, что у него в параллельной жизни происходит без имен. Когда я позвонила приятельнице, она мне говорит: "Мне кажется, я знаю, кто это". Она мне все сказала по телефону", – рассказала бывшая жена певца в программе "Судьба человека".

Ирина не скрывает, что участницу группы "ВИА Гра" Альбину Джанабаеву в качестве соперницы никогда не рассматривала. Хоть и не близко, но она была знакома с певицей.

"Мне захотелось поговорить с ней. Я узнала ее телефон, пригласила на встречу. Мне не было страшно. Честно говоря, не знаю, как это будет считаться, горделиво или нет, но у меня никогда не было комплекса неполноценности. С ней страшно уж точно не было. Я не понимала, я никогда не чувствовала в ней соперницу, даже до сегодняшнего момента", – призналась Меладзе ведущему шоу "Судьба человека".

Альбина встречаться отказалась. По словам Ирины, у нее "не было задачи вцепиться ей в голову" – на тот момент еще супруга звезды хотела просто посмотреть в глаза разлучнице. Меладзе призналась, что до сих пор не знает, что сказала бы Джанабаевой.

"Мне захотелось по-новому познакомится с ней, может, я что-то не знаю. Может, она настолько хороша?" – добавила женщина.

В студии ток-шоу "Судьба человека" Ирина поведала, что долгое время не знала, что Альбина Джанабаева родила ее мужу ребенка. Экс-супруга звезды всегда считала, что малыш появился от некоего бизнесмена, с которым у певицы были отношения.  

"Когда у нее родился ребенок, я не знала этого, я ее поздравила еще", – улыбнулась экс–жена Валерия Меладзе.

Автор: Руслана Алексеева5 июня 2019, 15:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся с годами Валерий Меладзе

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