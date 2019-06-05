На могилу Началовой плюнули с криком: "Алкоголичка и блудница"

Блогер Лена Миро всегда рубит с плеча, не взирая на титулы, регалии, звания. Многим ее стремление к справедливости кажется оголтелым, другие же с ней согласны. На сей раз острая на язык девушка прошлась по покойной Юлии Началовой

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