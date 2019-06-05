Кабаева раскрыла имя ребенка
У Александры Кабаевой было заготовлено несколько имен для сына. Модель призналась, что всегда хотела назвать ребенка Богданом. Однако неожиданно появились другие варианты.
Блогер пытается выбрать между именами Мага и Давид. "Да, будет Мага Александрович Липовой", – заявила она во время прямого эфира в Instagram.
Как напоминает издание "Папарацци", муж Александры Кабаевой – трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой – сейчас в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Кикбоксера задержали с поличным при передаче 4,5 миллиона рублей некоему Прохорову, который находится в розыске.
Александра Кабаева в виновность мужа не верит. Модель уверяет, что его подставили. Прохоров, по ее версии, задолжал Липовому те самые 4,5 миллиона рублей. А чтобы не отдавать деньги, оклеветал Александра.
Александра Кабаева во время эфира заявила, что не собирается скрывать ребенка, который вот-вот родится, от публики. Модель пообещала выложить первые фотографии младенца вскоре после рождения.
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