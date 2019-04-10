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Беременную Кабаеву сняли во время прогулки с четырьмя малышами

Фото: pixabay.com
Радостное событие состоится уже летом. А пока будущая мама наслаждается беременностью и потеплением.
прочитано 379 раз

Блогер и модель Александра Кабаева на днях объявила, что ждет сына. Причем узнала она пол будущего малыша довольно рано благодаря прогрессивной технологии. Интересно, что Кабаева всегда хотела именно сына, однако, пока ждала результатов исследования, на УЗИ ей сказали, что пол женский. Александра расстроилась, но быстро нашла плюсы. А когда совсем свыклась с этой мыслью, пришел результат – она станет матерью мальчика.

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Александра рассказала, что должна родить в июле. Пока же будущая мама наслаждается беременностью и погодой. Кабаева опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram видео, на котором запечатлена во время прогулки с четырьмя собаками. "Гайсан, Симба, Купик, Виша и сынуля😆 Все как я хотела 😆 4 мальчика и одну девочку только не уточнила кто есть кто😂 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – объявила Александра Кабаева.

Своих питомцев она ласково называет малышами, но одного любит особенно нежно. Дело в том, что ее крохотный шпиц от рождения слеп. Александра увидела его фотографию в социальной сети и решила забрать себе. "Внутри меня прям шарахнуло все и я начала звонить девочке которая его передерживала в больнице ,заводчики отказались.. брак.. конечно зачем им такой, лучше усыпить, фу😈 но не хочу о грустном.. я исписалась ей и просила отдать его мне😭 настояла на встрече и приехала ..как только я взяла его он начал меня обнюхивать и облизывать, я поняла .. он выбрал меня..😍😍 я поплакала, но старалась и не показывать ему ,да, да ,он для меня ребенок ,который все понимает, старалась не показывать что мне его жалко.. а показываю наоборот что он такой же как и все!" – рассказала модель.

Напомним, Александра Кабаева ждет первенца от звезды скандально известного телепроекта "Дом-2", чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового. Пара оформила отношения в декабре 2016 года. В феврале Липовой был арестован по обвинению в мошенничестве. Сейчас он находится в СИЗО. Ближайшие слушания пройдут 11 апреля.

10 апреля 2019, 12:28

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