Проводившая мужа в тюрьму Кабаева рассказала о сексе в самолете

Девушка откровенно ответила на вопрос подписчика. Судя по всему, звезда любит эксперименты.

Модель и блогер Александра Кабаева рассказывала о себе поклонникам в Instagram. Девушка запустила популярную в этой соцсети игру: "Было/не было".

Александра всегда откровенна с фолловерами, и в этот раз своим привычкам не изменила. "Был секс в самолете?" – не постеснялся уточнить подписчик. "Да", – откровенно ответила модель.

Отметим, что Кабаева вот уже несколько лет счастлива в браке с экс-участником скандально известного реалити-шоу "Дом-2", чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым. В соцсетях девушка постоянно рассказывает, каким хорошим мужем стала для нее звезда телестройки.

Меж тем, около месяца назад Липовой попал в очень неприятную ситуацию. 5 февраля 2019 года Александр был арестован. Ему предъявлено обвинение по статье "Мошенничество". После заседания в Пресненском суде города Москвы, мужчину отправили в тюрьму "Матросская тишина".

Кабаева в виновность мужа не верит. Модель уверяет, что его подставили. Некий человек по фамилии Прохоров задолжал Липовому 4,5 миллиона рублей. Чтобы не отдавать деньги, должник оклеветал Александра.

Меж тем, в СМИ ранее писали, что Липовой подал на Прохорова в суд, а после предложил ему сделку. Якобы Александр пообещал должнику условный срок в обмен на 14,5 миллионов. В итоге мужа Кабаевой взяли в момент получения денег от Прохорова.