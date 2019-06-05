Отдыхающей дочери Началовой пришлось сменить отель
11-летняя Вера вместе отцом, футболистом Евгением Алдониным, мачехой Ольгой и маленьким братом поменяли гостиницу. Об этом стало известно из соцсетей супруги спортсмена.
В Stories своего Instagram Ольга Алдонина опубликовала несколько видеозаписей. В кадре знаменитое семейство заселяется в номер. Вместе они тщательно исследуют апартаменты: ходят по комнатам, осматривают санузлы и вид из окна.
После Вера и ее братишка отправляются купаться в бассейн. Двухлетний малыш плещется в надувных нарукавниках, пока его сестра беззаботно плавает вокруг. Дочь Юлии Началовой кажется счастливой.
Почему Алдонины решили сменить отель, неизвестно. Ольга сообщила только о самом факте переселения.
Напомним, что наследница Юлии Началовой уже несколько дней отдыхает в Турции. 11-летнюю Веру на курорт вывез папа, футболист Евгений Алдонин.
На турецком побережье спортсмен открыл академию. Теперь к экс-супругу певицы Юлии Началовой приезжают молодые футболисты, желающие повысить свой профессиональный уровень.
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