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Шоу-бизнес

Состояние тяжелое: госпитализированному Алибасову угрожает внутреннее кровотечение

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Медики рассказали о состоянии госпитализированного продюсера. Бари Алибасов находится в реанимации НИИ имени Склифосовского.
прочитано 5085 раз

Медик приемного отделения токсикологии пообщался с близкими знаменитости. По его словам, у Бари Алибасова ожог пищевода и ожог желудка второй степени.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

"Состояние тяжелое, но нельзя сказать, что безнадежное или что-то такое. Может начаться кровотечение – сейчас или на десятый день", – пояснил врач.

Доктор пообещал сделать все возможное, чтобы Алибасов пошел на поправку. Продюсер останется в больнице на неопределенный срок. Близким отдали его вещи.

Напомним, что 4 июня Бари Алибасов выпил средство для промывки труб. Продюсер перепутал жидкость, оставленную кем-то на столе в его квартире в Мерзляковском переулке, с водой.

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Публикация от Б.Алибасов+НАНА (@alibasov_nana)

Пострадавший сам вызвал скорую помощь. Медикам пришлось спасать пациента прямо в машине у дома.

Супруга Бари Алибасова – актриса Лидия Федосеев-Шукшина все время была на связи. Артистка порывалась отправиться в клинику и справлялась о здоровье избранника у помощника, который поехал за продюсером в больницу.

Сын артиста Бари Алибасов – младший назвал произошедшее случайностью. Он заверил, что это не попытка суицида, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Автор: Руслана Алексеева5 июня 2019, 08:30
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А ну давай дни.ру:"Стрррранааа переживает за старого гея и алкаша,а так же хахаля хламидиозной Лидоооочки!".
Гость
Ответить
Бухой наверно был...
Гость
Ответить
А не надо было связывать с проклятой семейкой выродков!!!!!!!!!!!
Гость
Ответить
Так просто не могло быть
Юшка
Ответить
Кому выгодна смерть Бари?! Вот уроды! Один нормальный мужик и такое ему подстроить!
Гость Ната
Ответить
Наследнички подсуетились?
Никто не наливает средство от промывки труб в стакан, в этом нет никакой необходимости, все жидкие химикаты для бытовых нужд обладают встроенными в емкость специальными насадками-дозаторами, через которые наливаются в нужные трубы и не нуждаются ни в каком переливании.
Не думаю, что Бари сам чистит засоры в трубах на кухне и туалете, тем более, так глупо пишут : "два стакана на столе, один с водой, второй с химикатом для чистки труб".
Жидкость для прочистки труб от засоров "Крот" полупрозрачная жидкость (чаще темно-коричневого цвета), с водой никак не спутать.
Гость
Ответить
Расследование начали?отпечатки сняли со стакана?это же попытка убийства.
Гость
Ответить
Кто же такой"добрый", что налил в стакан этой горющей жидкости и оставил на столе?
1

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