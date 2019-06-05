Состояние тяжелое: госпитализированному Алибасову угрожает внутреннее кровотечение
Медик приемного отделения токсикологии пообщался с близкими знаменитости. По его словам, у Бари Алибасова ожог пищевода и ожог желудка второй степени.
"Состояние тяжелое, но нельзя сказать, что безнадежное или что-то такое. Может начаться кровотечение – сейчас или на десятый день", – пояснил врач.
Доктор пообещал сделать все возможное, чтобы Алибасов пошел на поправку. Продюсер останется в больнице на неопределенный срок. Близким отдали его вещи.
Напомним, что 4 июня Бари Алибасов выпил средство для промывки труб. Продюсер перепутал жидкость, оставленную кем-то на столе в его квартире в Мерзляковском переулке, с водой.
Пострадавший сам вызвал скорую помощь. Медикам пришлось спасать пациента прямо в машине у дома.
Супруга Бари Алибасова – актриса Лидия Федосеев-Шукшина все время была на связи. Артистка порывалась отправиться в клинику и справлялась о здоровье избранника у помощника, который поехал за продюсером в больницу.
Сын артиста Бари Алибасов – младший назвал произошедшее случайностью. Он заверил, что это не попытка суицида, сообщает сайт "Комсомольская правда".
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