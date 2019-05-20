Алибасов рассказал о расставании с Федосеевой-Шукшиной
В ноябре 2018 года стало известно о том, что Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за Бари Алибасова. Свадьба легендарной актрисы и скандально известного продюсера стала сенсацией. Однако уже весной появилась информация о поездке артистки в Испанию в одиночестве, а теперь муссируются слухи о расставании супругов.
Бдительные соседи Алибасова обратили внимание, что в его квартире давно не видно Федосеевой-Шукшиной. "Если они и жили вместе, то сейчас, наверное, разбежались. Не появляется она у нас в последнее время", – утверждают близкие к продюсеру люди. Тот отреагировал с юмором: "А мы с супругой регулярно разбегаемся!"
Оказывается, пара придерживается нестандартных взглядов на отношения. "У нас такой порядок: иногда отдыхаем друг от друга. Два дня провели вместе, потом решили на денек расстаться", – пояснил продюсер и призвал поклонников не переживать за них.
"Уже сегодня вечером мы с Лидой в гости пойдем. Стараемся дома не сидеть. То туда идем, то сюда. Можем у друзей засидеться до двух часов ночи. Да, как подростки! Нагуляемся – поспим, обнимемся. Нам хорошо вместе, но нужны перерывы в общении", – цитирует Алибасова "Мир новостей".
Напомним, что Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов стали мужем и женой 20 ноября 2018 года. Бракосочетание состоялось в Кутузовском ЗАГСе Москвы. По словам артистки, свадьба была абсолютно спонтанной, но она об этом не жалеет.
Батька доигрался в опасные игры
Поклонники в шоке от случившегося
Женщина призналась, что та хочет занять ее место
Примадонна решила восстановить отношения с родственником
Популярные темы форума
Взять кредит на свадьбу
Мой мужчина меня бьет
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
Гей скандал на канале Россия
Бессонница. Как быть?
Пухлые лучше худых
Первый раз ударил
Бросил на 6 неделе беременности
Ищите мужика по расчету
Увеличила губы,а он меня бросил
Не получаю удовлетворения
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Жить вместе до брака
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
Не могу себя принять
Дочь ушла из дома
Как найти свое место?
Ирина Шейк и Бреди растались
Отбирают квартиру
Верите ли вы в привороты?
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Вернулся спустя год
Подруга замутила с моим бывшим
Она ушла к моему другу
2 года без секса
Игра престолов!!!
Боюсь уколов, истерика
Что подарить на годовщину свадьбы?
Тарасов передарил машину Бузовой