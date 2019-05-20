Алибасов рассказал о расставании с Федосеевой-Шукшиной

В Сети появились данные о расставании Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Информацию прокомментировал музыкальный продюсер.

В ноябре 2018 года стало известно о том, что Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за Бари Алибасова. Свадьба легендарной актрисы и скандально известного продюсера стала сенсацией. Однако уже весной появилась информация о поездке артистки в Испанию в одиночестве, а теперь муссируются слухи о расставании супругов.

Бдительные соседи Алибасова обратили внимание, что в его квартире давно не видно Федосеевой-Шукшиной. "Если они и жили вместе, то сейчас, наверное, разбежались. Не появляется она у нас в последнее время", – утверждают близкие к продюсеру люди. Тот отреагировал с юмором: "А мы с супругой регулярно разбегаемся!"

Оказывается, пара придерживается нестандартных взглядов на отношения. "У нас такой порядок: иногда отдыхаем друг от друга. Два дня провели вместе, потом решили на денек расстаться", – пояснил продюсер и призвал поклонников не переживать за них.

"Уже сегодня вечером мы с Лидой в гости пойдем. Стараемся дома не сидеть. То туда идем, то сюда. Можем у друзей засидеться до двух часов ночи. Да, как подростки! Нагуляемся – поспим, обнимемся. Нам хорошо вместе, но нужны перерывы в общении", – цитирует Алибасова "Мир новостей".

Напомним, что Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов стали мужем и женой 20 ноября 2018 года. Бракосочетание состоялось в Кутузовском ЗАГСе Москвы. По словам артистки, свадьба была абсолютно спонтанной, но она об этом не жалеет.