Врачи борются за жизнь Алибасова
Бари Алибасов выпил жидкость для промывки труб, сообщает телеграм-канал Baza. Продюсер перепутал жидкость в стакане, оставленную кем-то на столе в его квартире на Мерзляковском переулке, с водой.
Оказалось, что в стакане было сильнодействующее вещество для промывки труб "Крот". Бари Алибасов получил сильнейший ожог пищевода. Врачи заверяют, что опасности для жизни продюсера уже нет.
Напомним, в СМИ периодически появляются сообщения о расставании Бари Алибасова с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Однако эти слухи раз за разом опровергаются. Так, недавно пара отметилась на красной дорожке фестиваля "Виват кино России!".
Бари Алибасов поясняет, что отношения у них нестандартные – они с женой не все время вместе. "У нас такой порядок: иногда отдыхаем друг от друга. Два дня провели вместе, потом решили на денек расстаться", – уточнил продюсер. Фанатам он посоветовал не переживать.
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