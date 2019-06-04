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Врачи борются за жизнь Алибасова

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Бари Алибасов в тяжелом состоянии. За его жизнь борются токсикологи. Продюсер выпил ядовитую жидкость.
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Бари Алибасов выпил жидкость для промывки труб, сообщает телеграм-канал Baza. Продюсер перепутал жидкость в стакане, оставленную кем-то на столе в его квартире на Мерзляковском переулке, с водой.

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Оказалось, что в стакане было сильнодействующее вещество для промывки труб "Крот". Бари Алибасов получил сильнейший ожог пищевода. Врачи заверяют, что опасности для жизни продюсера уже нет.

Напомним, в СМИ периодически появляются сообщения о расставании Бари Алибасова с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Однако эти слухи раз за разом опровергаются. Так, недавно пара отметилась на красной дорожке фестиваля "Виват кино России!".  

Бари Алибасов поясняет, что отношения у них нестандартные – они с женой не все время вместе. "У нас такой порядок: иногда отдыхаем друг от друга. Два дня провели вместе, потом решили на денек расстаться", – уточнил продюсер. Фанатам он посоветовал не переживать. 

Автор: Андрей Евлампиев4 июня 2019, 21:43

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