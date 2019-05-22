Алибасов вывел в свет еле передвигающуюся Федосееву-Шукшину
Несмотря на слухи о расставании, которые то и дело появляются в СМИ, Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов демонстрируют гармонию во взаимоотношениях. Пара отметилась на красной дорожке фестиваля "Виват кино России!". В Instagram продюсер выложил несколько видео, которые были сделаны во время их прохода в БКЗ "Октябрьский".
В первом же ролике видно, что передвигаться Лидии Федосеевой-Шукшиной тяжело. Она держит под руки мужа и их общего друга. Приятель дает понять легендарной артистке, что следует приготовиться – впереди ступенька. На это Бари Алибасов отвечает, что ей это не составит труда. Жена продюсера улыбается, демонстрируя хорошее расположение духа.
Напомним, что отношения у супругов нестандартные. В недавнем интервью Алибасов признался, что они с женой не все время вместе. "У нас такой порядок: иногда отдыхаем друг от друга. Два дня провели вместе, потом решили на денек расстаться", – уточнил он и призвал фанатов не переживать.
Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов расписались осенью прошлого года в Кутузовском ЗАГСе столицы. Для актрисы эта церемония стала неожиданной – она полагала, что пришла на свадьбу к друзьям. Так оно и было, однако продюсер на месте взял ее в оборот, и в итоге получились две пары молодоженов.
Знаменитость сделала заявление на всю страну
Комментатор призвал российских спортсменов обнажиться
Бывший супруг никак не может успокоиться
Предположительно, видео снято на Мальдивах
Популярные темы форума
Мой мужчина меня бьет
Бессонница. Как быть?
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
2 года без секса
Первый раз ударил
Не получаю удовлетворения
Ищите мужика по расчету
Увеличила губы,а он меня бросил
Верите ли вы в привороты?
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Жить вместе до брака
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Дочь ушла из дома
Как вам Евровидение 2019?
Во всем виноваты евреи!
Боюсь одиночества
Замуж за иностранца
Сын занимается рекетом,он в 7 классе
Очень хочу мальчика
Мой муж гинеколог
Народ, как думаете, куда доходсивее посылать, "В" тли "ГА"?
Она ушла к моему другу
Не родись красивой, а родись счастливой
Тарасов передарил машину Бузовой
Хочу вернуть старые отношения
Стрижка налысо для женищны
Первый размер груди
Шоу бизнес
Муж изменят с племянником