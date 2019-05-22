Алибасов вывел в свет еле передвигающуюся Федосееву-Шукшину

В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль "Виват кино России!". Почетными гостями смотра стали легендарная актриса Лидия Федосеева-Шукшина и музыкальный продюсер Бари Алибасов.

Несмотря на слухи о расставании, которые то и дело появляются в СМИ, Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов демонстрируют гармонию во взаимоотношениях. Пара отметилась на красной дорожке фестиваля "Виват кино России!". В Instagram продюсер выложил несколько видео, которые были сделаны во время их прохода в БКЗ "Октябрьский".

В первом же ролике видно, что передвигаться Лидии Федосеевой-Шукшиной тяжело. Она держит под руки мужа и их общего друга. Приятель дает понять легендарной артистке, что следует приготовиться – впереди ступенька. На это Бари Алибасов отвечает, что ей это не составит труда. Жена продюсера улыбается, демонстрируя хорошее расположение духа.

Напомним, что отношения у супругов нестандартные. В недавнем интервью Алибасов признался, что они с женой не все время вместе. "У нас такой порядок: иногда отдыхаем друг от друга. Два дня провели вместе, потом решили на денек расстаться", – уточнил он и призвал фанатов не переживать.

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов расписались осенью прошлого года в Кутузовском ЗАГСе столицы. Для актрисы эта церемония стала неожиданной – она полагала, что пришла на свадьбу к друзьям. Так оно и было, однако продюсер на месте взял ее в оборот, и в итоге получились две пары молодоженов.