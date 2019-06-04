Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова
"Если бы Юля знала о том, что сейчас происходит, она бы просто поржала, – возбудился Александр. – Она была удивительным человеком и всегда все воспринимала с юмором. Я уверен, что и сейчас она все видит и наблюдает за происходящим с улыбкой".
После смерти звезды стали появляться разные мистические истории. Люди в социальных сетях активно делятся рассказами о том, как им помогает покойная певица. Мол, стоит к ней мысленно обратиться со своими бедами и проблемами, как они тут же благополучно разрешаются.
"Все удивительные вещи, о которых рассказывают – это просто стечение обстоятельств, – продолжает артист. – Мне кажется, что не стоит относиться к этому слишком серьезно".
Панайотову не нравится вся та истерия, которая развернулась после смерти Началовой. Он призвал прекратить упоминать имя своей звездной подруги и молиться за упокой ее души. "Нужно оставить в покое человека и сделать все для того, чтобы улеглись все страсти. Юля была очень светлым человеком, и она навсегда такой останется в наших сердцах", – цитирует исполнителя "Собеседник".
Напомним, что многие люди берут с могилы Юлии Началовой и землю – добавляют ее в чай и суп. Они суеверно считают, что комья грязи с Троекуровского могут исцелять. Но родственники и друзья Юлии против этого массового психоза и просят перестать трепать имя артистки всуе.
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