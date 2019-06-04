Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова

Звезды и простые люди массово устремились на могилу Юлии Началовой на Троекуровском кладбище Москвы. Одни хотят узнать, действительно ли ее крест мироточит. Другие несут с собой крем и воду, желая зарядить – мол, помогает от подагры, диабета и сепсиса. Александр Панайотов, который дружил с Юлей, на все все это смотрит с недоумением.

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