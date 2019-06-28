"Сердце и печень": У Бари Алибасова нашли новые проблемы со здоровьем
В истории с отравлением Бари Алибасова все еще не поставлена точка. Действительно ли продюсер выпил по ошибке ядовитую жидкость, или это был такой пиар-ход – подтверждения ни одной из версий пока нет. Клинический психолог Зираддин Рзаев уверен, что никакого отравления не было – и, тем не менее, у Алибасова в самом деле серьезные проблемы со здоровьем.
"На самом деле Бари Алибасов очень серьезно заболел. У него со здоровьем непорядок. Печень, сердце и поджелудочная железа в будущем создадут ему проблемы", – заявил эзотерик в интервью "Дням.Ру".
"Что же касается жидкости, которую он случайно выпил - у меня подтверждения этому нет. По-моему, никакого отравления не было. Он попал в больницу из-за серьезных проблем со здоровьем", – комментирует Рзаев ситуацию с Бари Алибасовым.
Напомним, в начале июня Бари Алибасов в тяжелом состоянии попал в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сообщалось, что продюсер группы "На-На" случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали ожоги внутренних органов. Несколько дней шоумен провел в коме, а затем пошел на поправку. 17 июня продюсера выписали.
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