"Когда это закончится?": Исаева взвыла от нелепых слухов о Началовой
Пиарщица заявила, что Таисия Началова – мать умершей звезды – совсем потеряла покой. Это связано со слухами о том, что 12-летняя дочь певицы переехала от бабушки с дедушкой к отцу.
Исаева негодует, что СМИ интерпретируют правду, как им угодно. Она заверяет, что девочка лишь уехала с отцом в отпуск в Турцию на пару недель. Ее никто не забирал от родителей Юлии.
Также она отмечает, что газеты изводят членов семьи выдумками. Анна считает, что это абсолютно непрофессионально.
Поклонники поддержали пиарщицу своего кумира. "Оставили бы уже семью в покое", "Только от вас можно узнать правду", – пишут люди.
"Очень жаль, что нашему народу интересно копаться в чужом грязном белье", – подытожила подписчица.
Напомним, ранее бывший муж Началовой Евгений Алдонин рассказал в интервью, что очень беспокоится по поводу душевного состояния дочери. Также он заявил, что забрал девочку в новую семью.
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