Дочь Успенской снова легла под нож
Перенесенная дочерью Любови Успенской операция, к сожалению, не последняя. Как рассказала "королева русского шансона", окончательно Татьяна еще не восстановилась, так что предстоит еще не одно хирургическое вмешательство.
Любовь Успенская отметила, что лечится ее дочь за границей. Одна из операций была проведена в Словении. По словам певицы, там прекрасные врачи, которым она полностью доверяет. Тем более, что результаты говорят сами за себя: Татьяна Плаксина пробует себя на сцене. Она выступает вместе с Успенской. Кроме того, девушка прекрасно рисует, играет на фортепиано, увлекается духовными практиками и йогой.
Пока что, по словам Любови Успенской, Татьяна Плаксина вынуждена выступать с зубным протезом. Трагедия случилась в прошлом году, когда девушка отдыхала в Коста-Рике. Она упала с велосипеда и сильно разбилась – повредила челюсть. Тогда Любовь Успенская, бросив все дела, помчалась на помощь к дочери, пишет Teleprogramma.pro.
Напомним, Любовь Успенская одна из первых заступилась за Алсу после скандала на шоу "Голос. Дети". Она поздравила Микеллу Абрамову с победой – несмотря на то, что зрители сочли такой результат подтасованным. Тем не менее обладательница премии "Шансон года" отметила, что талантливая Абрамова идет по стопам своей мамы.
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