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Шоу-бизнес

"Это меня заводит": Успенская об изменах мужа и ухаживаниях Киркорова

Любовь Успенская. Фото: www.globallookpress.com
Известная певица дала откровенное интервью. Любовь Успенская рассказала об ухаживаниях Филиппа Киркорова и порассуждала об изменах.
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Артистка поведала, что много лет назад, когда она уже была замужем в четвертый раз, рядом с ней вдруг возник Филипп Киркоров. Поп-король, по словам Любови Успенской, принялся за ней ухаживать. И хоть у певца были крайне серьезные намерения, вокалистка ответила ему отказом.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

"И я другому отдана и буду век ему верна, – процитировала классика Успенская. – Я вам скажу, мужчины в моей жизни немного тормозили мою карьеру: ревновали, мешали. Но, когда я поняла, что не могу зависеть от мужей, от мужчин, с которыми у меня были романы, а их было немало. Я много им отдала времени, а я женщина серьезная. Я не умею разбрасываться – сегодня один, завтра другой".

С четвертым мужем бизнесменом Александром Плаксиным артистка уже 30 лет. Вместе они вырастили умницу-дочь Татьяну.

Артистка призналась, что из-за насыщенного рабочего графика с супругом видится редко. Их общение в основном проходит по телефону. По словам Успенской, с любимым она не встречалась воочию уже три месяца. Артистка добавила, что такие долгие разлуки никак не мешают их браку, более того, расстояние делает их любовь крепче.  

"Представь, я отработала концерт, в зале две тысячи человек. Я уже отдалась всем этим двум тысячам, они меня уже изнасиловали, ну какая я уже могу быть женщина. Прихожу домой и мне хочется скорее снять с себя грим, снять нарядное платье и поспать", – рассказала вокалистка в YouTube-шоу "Ходят слухи".

Звезда не стала скрывать, что из-за работы на интим времени не остается. По словам Любови, она с этим смирилась.

"Для меня понятие секса – это не переспать с мужчиной. Это должен быть роман. Это должно быть красивое ухаживание. Мне надо влюбиться, а когда мне влюбиться? Надо очень много времени этому отдать. Я посчитала, что для меня дороже – роман какой-то или моя работа, концерты и поняла, что без этого я жить не могу", – сообщила Любовь Успенская.

Артистка призналась, что она не способна на измену, для нее такое поведение является неприемлемым. О том, если у ее мужа кто-то на стороне, она не знает, и знать не хочет. Меж тем, Любовь Успенская призналась, что новость о любовнице может стать для нее сигналом к действию.

"Я из той категории людей, которые, наоборот, возбуждаются от того, что узнают об измене. Это меня заводит. Но он мне не дает повода, сволочь", – улыбнулась Любовь Успенская.

Автор: Руслана Алексеева31 мая 2019, 16:08
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