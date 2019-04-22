Успенская прервала молчание после сообщения о госпитализации
Концерты Любови Успенской в Барнауле и Омске отменены по техническим причинам. Исполнительница сослалась на непреодолимые обстоятельства и опровергла информацию о болезни.
"Никто не заболел и не оказался госпитализированным", – написала артистка в своем микроблоге в Instagram. Успенская пообещала, что с 24 апреля гастрольный тур продолжится без изменений.
Сообщалось, что на ближайшие два месяца у певицы запланировано около 20 концертов по всей России. Поклонников обеспокоила отмена выступления в Барнауле, которое должно было состояться 22 апреля. В прессе появилась информация о том, что причиной стало плохое самочувствие артистки – якобы Любовь Успенская госпитализирована.
Позже эти данные опроверг директор звезды. По словам Виталия Макарова, концерт действительно был отменен, и произошло это по техническим причинам. О здоровье королевы шансона ее представитель распространяться не стал, передает URA.ru.
Недавно известной певице исполнилось 65 лет, напоминает "Комсомольская правда". Юбилей Любовь Успенская отпраздновала с размахом. Самый дорогой подарок ей преподнес супруг, бизнесмен Александр Плаксин.
Муж подарил артистке белоснежный Rolls-Royce стоимостью 30 миллионов рублей. Предприниматель настоял на том, чтобы салон машины был оформлен в особенном стиле: потолок украсили звездами, а на сиденья положили подушки с монограммой.
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