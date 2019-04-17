Престарелую Успенскую разнесли за сексуальный танец
На своей странице в Instagram артистка анонсировала выход их с рэпером дуэта. "Подготовка к съемкам клипа на нашу дуэтную песню с CYGO "Черная Роза", – написала Любовь Успенская.
При этом она выложила видео из съемочного павильона. Однако о подробностях певица не сообщила. Зато это сделал Telegram-канал "Только никому".
"Бабушка хайпует. Огненная Любовь Успенская в ботфортах "на леопарде" снимает фит с Сайго – на автотюне. Нормуль так жарить в 65 лет! Про Сайго помолчим из любви к гепаррррду, но тусовка активно обсуждает, что он в погоне за хайпом совсем двинулся" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.), – сообщает "Только никому". Также канал опубликовал фрагменты съемок клипа исполнительницы и рэпера, на которых исполнительница сексуально двигается.
К слову, ранее CYGO выложил в своем Instagram совместные фото с Любовью Успенской. Снимки набрали массу критических комментариев.
Причем, досталось как Любовь Успенской, так и рэперу. "Господи, купальник куда нацепила? В ее статусе и возрасте – это очень некрасиво, странная женщина, я раньше ее уважала, пока она не начала сходить с ума", "Всегда нравился Cygo, пока не начал петь с этой бабкой", "В таком возрасте одеться в такой наряд, это уже совсем надо с башкой не дружить", – высказались пользователи соцсети.
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