Газманова не пускают в собственную квартиру

До 2014 года включительно "Новую волну" проводили в латвийском городе Юрмала. Однако местные власти ввели запрет на посещение территории страны некоторыми российскими исполнителями, и конкурсу пришлось переехать. Теперь "местом жительства" "Детской Новой волны" является знаменитый "Артек" в Крыму. Корреспондент "Дни.ру" побывал на этом празднике.



Олег Газманов – неизменный гость созданного Игорем Крутым конкурса молодых талантов. Его появление в жюри всегда вызывает восторг у детворы. В этот раз, как и год назад, на "Детской Новой волне" он появился с красавицей-женой Мариной. Артист был одет в майку "Армия России", на которой перечислялись качества настоящего мужчины: доброта, отвага, мужество, смелость, порядочность, сила, мощь, надежность.

Корреспондент "Дни.ру" за кулисами "Детской Новой волны" поинтересовался у патриота судьбой его юрмальской квартиры, которая пустует уже пятый год – артиста туда просто не пускают. "Я выплатил налоги на недвижимость, хотя поехать туда по-прежнему не могу, – вздохнул певец. – Впрочем, продавать жилье на Рижском взморье не планирую. Цены так резко упали, что просто жалко отдавать в три раза дешевле, чем покупал".

Даже если артист и захочет избавиться от недвижимости в Юрмале, сделать это будет крайне сложно: ему и приехать в Латвию нельзя, и доверенность сделать нельзя. Замкнутый круг! Да и странно, как его могли лишить возможности приезжать в свою квартиру, когда при покупке заверяли, что не будет проблем с визами, а законы Латвии гарантируют беспрепятственное посещение...

Напомним, что во времена, когда в Юрмале один за одним шли фестивали и концерты российских звезд, квартирами и домами там по цене от 200 тысяч до одного миллиона евро обзавелись Виторганы, Аркадий Укупник, Клара Новикова, Владимир Винокур, Валерий Сюткин, Ольга Будина, Геннадий Хазанов, Антон Табаков, Леонид Агутин, Сергей Светлаков, Михаил Ефремов, Лариса Долина, Александр Ширвиндт.