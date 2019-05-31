Юная фаворитка Пугачевой победила на "Детской Новой волне"

В 12-й раз придуманный композитором Игорем Крутым конкурс назвал своих победителей. В жюри этого года работали Лев Лещенко, Олег Газманов, Юлия Савичева, Юлианна Караулова и Николай Басков. А корреспондент "Дни.ру" наблюдал за происходящим за кулисами.

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