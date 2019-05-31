Юная фаворитка Пугачевой победила на "Детской Новой волне"
11 конкурсантов из 9 стран мира в этом году участвовали в "Детской Новой волне". Среди них были и обладатели громких фамилий – например, участник 6-го сезона телепроекта "Голос. Дети" Сергей Филин, сын знаменитого хореографа.
Но первое место получил не он. Его поделили победитель телепроекта НТВ "Ты супер!" Денберел Ооржак из республики Тыва и Алиса Голомысова.
Зрителям эта 9-летняя голосистая красавица отлично знакома по телепрограммам "Синяя птица" и "Голос. Дети", по участию в новогодних телевизионных огоньках. Алиса – любимая ученица Аллы Пугачевой из ее мастерской эстрадного искусства Recital. Они даже пели дуэтом!
Алиса – дочь рядового сотрудника Департамента образования Москвы по Восточному административному округу Александра Голомысова, который преподает спортивные бальные танцы. Кстати, в международный детский центр "Артек", где проходит смотр, Алиса приехала со всей семье. Символично, что сестру девочки звать Аллочка!
На "Детской Новой волне" Алиса, конечно, исполняла песни из репертуара Аллы Пугачевой, которую считает своим кумиром и учителем – "Опять метель" и "Эй, вы там, наверху!" И жюри, и зрители оценили артистизм девочки и то, что многое в образах она позаимствовала у Примадонны.
В школе Пугачевой Алиса обучалась сольфеджио, основам композиции, импровизации и аранжировки, психологии, бальным и современным танцам. А сегодня многие называют Голомысову преемницей Пугачевой.
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