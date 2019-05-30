Победившая на "Голосе" дочь Алсу стала сенсацией "Детской Новой волны"
Микелла Абрамова до сих пор в легендарном детском центре "Артек" не бывала. Потому поездки на "Детскую Новую волну" ждала с нетерпением и волнением. Тем более, юной исполнительнице впервые после победы в 6-м сезоне телепроекта "Голос" предстояло выйти на большую сцену.
"Я не волнуюсь, думаю, что все будет хорошо, – призналась юная артистка в эксклюзивном интервью "Дни.Ру". – Я бы хотела пойти по стопам мамы, стать профессиональной певицей. Сегодня много занимаюсь вокалом, хореографией, языками. Словом, всем, что важно для артиста. Хотя и знаю, что будут встречаться и завистники, и неприятели".
На сцену "Детской Новой волны" Микелла Абрамова вышла со своим ровесником и большим другом – вторым победителем "Голоса" 11-летним Ержаном Максимом из казахского города Уральск. Они представили удивительный дуэт на красивую песню "Это любовь", специально для них написанную. На телешоу они очень сдружились, и сегодня, как призналась Микелла, часто общаются.
Кстати, Ержан 28 июня даст первый сольный концерт в казахской столице Нур-Султан. Как признался мальчик, он пригласил туда и Микеллу, и ее знаменитую маму. Он уверен, что музыка и талант – то, что объединяет всех людей.
"Детская Новая волна" в Крыму всегда собирает первовеликих звезд. В этом году в "Артек", помимо Алсу с дочерью, приехали Лев Лещенко, Зара, Олег Газманов, Николай Басков, Юлия Савичева, Игорь Крутой с его детской академией и многие другие.
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