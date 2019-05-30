Победившая на "Голосе" дочь Алсу стала сенсацией "Детской Новой волны"

Микелле Абрамовой всего 11 лет, но ее имя у всех на устах. После победы на вокальном суперпроекте Первого канала "Голос" о ней заговорили как о серьезной певице с большим будущим. И ее появление на "Детской Новой волне" в Крыму – лучшее тому подтверждение.

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