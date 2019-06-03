Грандиозному храму-памятнику в честь Началовой нашли место в Воронеже
Детство Юлии Началовой связано со столицей Черноземья. В Воронеже она родилась, там ходила в школу. Семья жила на бульваре Победы, что в Северном районе города.
Именно там и может появиться грандиозный храм-памятник в память о Началовой. С такой инициативой выступили многочисленные воронежские поклонники артистки. Они готовят сбор подписей.
Храм может быть освящен в честь святой Иулии, небесной покровительнице певицы. В V веке н.э. обезумевшие язычники распяли ее на кресте за приверженность христианской вере. Около 763 года мощи святой мученицы Иулии были перенесены в женский монастырь города Брешиа.
Некоторые считают, что храм вполне может появиться на площади Ленина – на месте Театра оперы и балета. Его хотят снести ввиду аварийного состояния.
Разумеется, это вопрос не завтрашнего дня. Надо выслушать мнение РПЦ, провести общественные слушания, чтобы не повторилась судьба храма в Екатеринбурге, возможная постройка которого вызвала массовые протесты.
Воронежцы считают, что Юлия Началова – гордость их города наряду с писателем Андреем Платоновым, поэтами Алексеем Кольцовым и Самуилом Маршаком, певицей Марией Мордасовой. Их именами названы улицы и скверы.
Юлия Началова, как полагают многие, должна быть увековечена в топонимике города. Согласно одному из предложений, ее имя могут получить филармония или музыкальная школа. Ведь носит же Воронежский музыкальный колледж имя Ростроповичей!
Ребенка увез бывший муж певицы
Подписчики певицы пришли в восторг
Охране пришлось выводить звезд из заведения
Певица рассказала, как трудно быть родителем
Популярные темы форума
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
кто скучает по ссср?
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
Жизнь в деревне
Секс с бывшей
Ищу человека!
Родить после 30
бутылки принемать будут сетевые магазины!
Подскажите бизнес на 100т.р
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Много сексуальных партнеров
Не можем иметь совместных детей
Зачем обижают Бузову?
Секс по дружбе
Не носит обручальное кольцо
Хочу забрать назад подарок
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Как похудеть без диеты
Ему 35 и он без машины
Как быстро набрать вес?
Как избавиться от похмелья
Жена зарабатывает больше меня
Как сделать лицо худым
Избил из-за денег
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Заголовки
На первом свидании говорил о бывшей
Тимати посвятил Децлу песню
Ориентация Егора Крида
Верите ли вы в знаки?