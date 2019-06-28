Первый канал и Малахов влипли в скандал из-за сестер Хачатурян
Активистка отметила, что передачи о трех сестрах также должны были выйти на Первом канале и НТВ. Однако программы исключили из сетки вещания без объяснения причин.
Дарья Серенко связала это с тем, что на защитников девушек идет давление. "Идет война за общественное мнение", – написала она.
Правозащитница предположила, что к отмене передач причастен племянник Михаила Хачатуряна. Он заинтересован в получении наследства, поэтому "пытается очернить сестер".
Напомним, что летом 2018 года три девушки убили отца. В разговоре со следователями они признались, что тот несколько лет совершал над ними моральное и физическое насилие, сообщает URA.ru.
В середине июня 2019-го сестрам было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Девушкам грозит от восьми до 20 лет колонии. Против решения суда выступили многие известные персоны, в частности Ксения Собчак, Чулпан Хаматова и Юрий Дудь, пишет "Экспресс газета".
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