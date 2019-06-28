Первый канал и Малахов влипли в скандал из-за сестер Хачатурян

Выпуск программы Андрея Малахова "Прямой эфир", посвященный сестрам Хачатурян, должен был выйти на канале "Россия-1" 27 июня. По неизвестной причине передачу отменили, рассказала правозащитница Дарья Серенко в Facebook.

Активистка отметила, что передачи о трех сестрах также должны были выйти на Первом канале и НТВ. Однако программы исключили из сетки вещания без объяснения причин.

Дарья Серенко связала это с тем, что на защитников девушек идет давление. "Идет война за общественное мнение", – написала она.

Правозащитница предположила, что к отмене передач причастен племянник Михаила Хачатуряна. Он заинтересован в получении наследства, поэтому "пытается очернить сестер".

Напомним, что летом 2018 года три девушки убили отца. В разговоре со следователями они признались, что тот несколько лет совершал над ними моральное и физическое насилие, сообщает URA.ru.

В середине июня 2019-го сестрам было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Девушкам грозит от восьми до 20 лет колонии. Против решения суда выступили многие известные персоны, в частности Ксения Собчак, Чулпан Хаматова и Юрий Дудь, пишет "Экспресс газета".