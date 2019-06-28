Отдыхающую Любовь Толкалину втоптали в грязь

Любовь Толкалина сейчас находится за пределами холодной столицы. Актриса улетела на курорт в Крым. Накануне она опубликовала очередное фото из солнечного города в своем Instagram-аккаунте.

На снимке звезда изящно изгибается на фоне каменной стены. На ней – соблазнительный купальник в полоску. "Боль! Где солнце, солнце где?!" – подписала пост знаменитость.

Подписчики начали переживать, не слишком ли сильно Любовь выгнулась. "Так, мать! Ты назад-то разогнешься? Волнуюсь!" – написала подруга Толкалиной.

Критики, в свою очередь, моментально ухватились за возможность унизить артистку. "Вас это совсем не украшает, а скорее простит!", "Ты уже старая так выгибаться", – разбухтелись завистники.

Несмотря на злых пользователей Сети, большинство подписчиков восхитились талантами Любови. "Кошачья пластика", "Гибкость пантеры", "Какая фигурка!", "Какая вы необыкновенная! Для вас нет преград в движении. Очень красиво!" – писали околдованные фанаты.

"Как мне нравится, что у вас все без фильтров: и тело, и лицо, и душа. Это так ценно в наше время!" – призналась восторженная поклонница.

Напомним, недавно дочь Толкалиной и Кончаловского Мария кардинально изменила имидж. Как писали ранее "Дни.ру", фанатам очень понравились внешние перемены девушки.