Отдыхающую Любовь Толкалину втоптали в грязь
На снимке звезда изящно изгибается на фоне каменной стены. На ней – соблазнительный купальник в полоску. "Боль! Где солнце, солнце где?!" – подписала пост знаменитость.
Подписчики начали переживать, не слишком ли сильно Любовь выгнулась. "Так, мать! Ты назад-то разогнешься? Волнуюсь!" – написала подруга Толкалиной.
Критики, в свою очередь, моментально ухватились за возможность унизить артистку. "Вас это совсем не украшает, а скорее простит!", "Ты уже старая так выгибаться", – разбухтелись завистники.
Несмотря на злых пользователей Сети, большинство подписчиков восхитились талантами Любови. "Кошачья пластика", "Гибкость пантеры", "Какая фигурка!", "Какая вы необыкновенная! Для вас нет преград в движении. Очень красиво!" – писали околдованные фанаты.
"Как мне нравится, что у вас все без фильтров: и тело, и лицо, и душа. Это так ценно в наше время!" – призналась восторженная поклонница.
Напомним, недавно дочь Толкалиной и Кончаловского Мария кардинально изменила имидж. Как писали ранее "Дни.ру", фанатам очень понравились внешние перемены девушки.
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