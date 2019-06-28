Для могилы Аллы Борисовны не нашлось места рядом с Галкиным

Основанное в 1962 году Троекуровское кладбище столицы считается филиалом Новодевичьего – тут тоже хоронят выдающихся людей, да и место недешево. Расположенная здесь "Аллея актеров" – место паломничества поклонников со всего мира.

Юлия Началова, Виталий Вульф, Александр Дедюшко, Наталья Гундарева, Роман Козак, Елена Майорова, Любовь Полищук упокоились на Троекуровском. Работники кладбища говорят, что благодарные зрители регулярно приносят цветы кумирам.

Похороны многих звезд, кстати, проходили или в закрытом режиме, или с запретом на фото– и видеосъемку. Так было, например, с Владиславом Галкиным, жизнь которого оборвалась при странных обстоятельствах в феврале 2010 года. Актер покоится на элитном участке, где лежат его коллеги Игорь Старыгин и Семен Фарада.

Рядом с ними свободных мест не осталось, поэтому актрису МХТ, режиссера и педагога Аллу Борисовну Покровскую хоронили в другом конце кладбища. Ее проводили друзья, коллеги, ученики и поклонники.

Звезда не хотела найти последний приют возле мужа, оперного режиссера Бориса Покровского, на Новодевичьем кладбище. Ее сын Михаил Ефремов пояснил: "Хоронить будем на Троекуровском, рядом с моей бабушкой (Анной Некрасовой, режиссером РАМТ. – Прим. ред.)".

Как писали "Дни.ру", незадолго до смерти Алла Борисовна приезжала сюда. Об этом корреспонденту рассказал ее коллега Авангард Леонтьев. "Мы с Аллочкой решили проведать всех наших, – вздохнул актер. – Правда, ей уже было очень тяжело передвигаться, она не всегда могла подойти близко к той или иной могиле".